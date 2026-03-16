$!Ante presencia de cocodrilo en playas en Mazatlán, Protección Civil brinda apoyo a Profepa

Luego de que se había reportado la presencia de un cocodrilo en las playas de Cerritos durante el mes de febrero, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente informó que Protección Civil se sigue encargando de apoyar a la Semarnat ante cualquier avistamiento del reptil, para proteger a la ciudadanía. Aunque se trata de una jurisdicción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la titular de Ecología, Monserrat Cortés Echeagaray, expresó que todas las instancias están buscando un retiro, resguardo y reubicación del animal a su entorno natural. ”Si bien es una cuestión más de Semarnat o Profepa, porque es una especie que está en la norma 059 de la protección a los animales. Nosotros como Ecología no estamos ligados directamente, pero sí da Protección Civil el apoyo para hacer el retiro y la manipulación del animal, así como una reubicación en un sitio seguro para que no esté afectando a los bañistas”, dijo.

”Sabemos que muchas veces puede ser parte del entorno natural de estos animales, pero ya estamos nosotros ahí con presencia humana y pues hay que privilegiar el cuidado de nuestras vidas; entonces, en este caso se hace un manejo adecuado y una reubicación de los animales en sitios ya más alejados de la gente”. Mencionó que es importante hacer cualquier reporte al 911 para dar avisos a las autoridades en caso de ver al cocodrilo, pues también hay otras agrupaciones como el Escuadrón de Salvamento Acuático y la gente del Acuario que apoyan en este tipo de situaciones. ”Así es, hay que reportar al 911 y ahí estamos pendientes varias direcciones en el chat y se transmite ya sea para que nos apoye Acuario Mazatlán, que ellos también hacen manejo de fauna silvestre o bien a Protección Civil para proteger a los bañistas como es el caso”.