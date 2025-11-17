Ante próximas fiestas decembrinas, llaman en Mazatlán a no conducir bajo efectos del alcohol y respetar límites de velocidad

Ante la cercanía de las fiestas decembrinas el Coordinador de Educación Vial en Mazatlán, Carlos Ordóñez Sandoval, llamó a los conductores a no manejar bajo efectos de bebidas embriagantes y respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes de tránsito.

“En diciembre vienen las posadas, que sean un poquito más responsables al conducir, que no ingieran bebidas embriagantes, si van a alguna fiesta y piensan ingerir (bebidas alcohólicas) que los lleve su papá, algún taxi, algún servicio público, alguna aplicación para que sea más seguro”, exhortó.

“Ya ve que empiezan las preposadas y diciembre nos trae muchos accidentes, por qué, porque los conductores ingieren bebidas embriagantes o andan haciendo desmanes por la misma euforia de las posadas, no ingerir bebidas embriagantes y respetar los límites de velocidad”.

Informó que en lo que va del presente año ya se han registrado 44 personas muertas por accidentes viales en el municipio de Mazatlán, en el 2024 fueron 39 decesos, por lo que ya se superó con cinco más esa cifra.

“Hasta ahorita tenemos 44 muertos con la señora que falleció atropellada hace tres días y fue lamentable, el año pasado fueron 39, ya subimos a cinco más, en diciembre desgraciadamente, pues ojalá y Dios no quiera que haya más muertos, pero en diciembre casi siempre nos trae dos, tres más (muertes por accidentes viales)”.