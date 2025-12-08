Ante próximas vacaciones, exhorta titular de SEPyC en Mazatlán a que escuelas alisten comités de vigilancias

A unas semanas para que den inicio las vacaciones invernales en miles de escuelas de Sinaloa, el titular de SEPyC Zona Sur, José Juan Rendón Gómez, exhorta a los directores ir alistando sus comités de vigilancias entre padres de familia y vecinos para así mantener seguros los planteles en el periodo de receso.

Señaló que previo al 19 de diciembre (último día de clases del año), habrá una reunión con supervisores para que las escuelas mantengan los enlaces con Seguridad Pública por medio de los “seguri-chats”, en los que pueden reportar cualquier incidencia en sus instalaciones.

“Teníamos una reunión el día de mañana, la escuela de todos y todas, pero se canceló el evento; entonces vamos a organizar un acto con los supervisores para que ya vayan conformando el comité de vigilancia con la escuela para este periodo decembrino”, indicó Rendón Gómez.

“Ese es el objetivo, las escuelas ya deben estar conformadas en su consejo de participación social y consejo de vigilancia; siempre activarlo y articularnos con Seguridad Pública para crear un ciberchat que ya lo mostremos con ellos, y actualizarlo y estar en comunicación constante con ellos”.

Reiteró que será importante la unión entre vecinos y padres de familia para establecer una vigilancia más concreta en las escuelas; además de un trato directo con los directores o conserjes en busca de dar avisos rápidos, en caso de ver algún extraño o vago merodeando el lugar.

“La preferencia es que los vecinos de la escuela nos ayuden también y que sean parte del comité; que tengan el teléfono del director, en dado caso que hay una persona sospechosa dentro del plantel, que se comuniquen con el director y el director haga lo que corresponde, que es hablar a Seguridad Pública para que hagan recorrido el plantel”.

“Ante el ruido, cualquier persona extraña que vea en el plantel, la familia ya conoce a los maestros, al intendente de la propia escuela; entonces si hay una persona que no es de la escuela, inmediatamente que llamen al director o lo pueden hacer llamando al 911”.

Rendón Gómez mencionó que en Mazatlán son 420 planteles los afiliados a SEPyC Zona Sur; mientras que en los tres municipios (Mazatlán, Concordia y Escuinapa) son alrededor de 720. Asimismo, son 9 mil maestros y 100 mil alumnos los que saldrán de vacaciones el 19 de diciembre.