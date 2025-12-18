Ante situación económica, advierten que en 2026 habría recortes de personal en sector hotelero

Prevén que a partir de 2026 el sector hotelero en Mazatlán haga recortes de su personal hasta de un 20 por ciento.

Guillermo Romero, vicepresidente de Turismo de Canaco, advirtió que para el próximo año se enfrentarán a otra carga operativa por aumento salarial e impuestos.

El empresariado del ramo hotelero se encuentra preocupado ante un panorama negativo que se avecina por un aumento del 13 por ciento al salario mínimo anunciado por el Gobierno federal porque les aumentará el costo operativo de las nóminas del sector hotelero de Mazatlán, expresó.

La estimación de próximos recortes de personal la hizo del 15 al 20 por ciento.

“Nos va a afectar y vamos a tener bajas en los empleados si la situación sigue igual. Vamos a tener recortes entre un 15 y 20 por ciento, es la estadística para el 2026. Va a haber empresas que no van a poder aguantar”, asentó.

La hotelería se ha visto obligada a reducir sus tarifas hasta en un 35 por ciento respecto al año pasado, expuso, por el difícil entorno que rodea a la industria del viaje y a Sinaloa y Mazatlán.

Explicó que el aumento del 13 por ciento al salario mínimo acarrea incrementos a toda la base de impuestos y obligaciones que tienen los hoteleros, y vaticinó será una carga mayor en impuestos.

“Como empresarios también nos pega porque nos sube la base, el IMSS, toda la base de impuestos que tenemos”, manifestó.

Romero Rodríguez aclaró que es positivo el incremento al salario mínimo porque beneficia al trabajador y a sus familias.

Se refirió a la difícil situación que se vive a nivel local, que no han podido incrementar las tarifas hoteleras e incluso las han reducido un 35 por ciento, casi al mismo nivel del 2018 y 2019, así que al cierre de año pudieran alcanzar el 80 por ciento de ocupación.

“Un 35 por ciento abajo en tarifas y un 13 por ciento va a aumentar el salario en 2026, no lo vemos mal, pero no es equitativo porque nosotros para poder vender tuvimos que bajar”, aseveró.