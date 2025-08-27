$!Ante una baja afluencia, invitan a aprovechar los servicios médicos gratuitos del Dr. Vagón en Mazatlán

MAZATLÁN._ A pesar de la amplia oferta de servicios médicos gratuitos que ofrece el Dr. Vagón del Tren de la Salud, la respuesta de la población en los primeros días ha sido menor de lo esperado en Mazatlán. Durante su segundo día de actividad en el puerto, los consultorios del Dr. Vagón han registrado una baja asistencia de la ciudadanía, señaló Ana Sofía Lanczyner Domínguez, subdirectora de salud de Fundación Grupo México. Por tal motivo, Lanczyner Domínguez invitó a los mazatlecos y personas de la región a visitar el Tren de la Salud para poder aprovechar de estos servicios que se están otorgando completamente gratuitos. “Mazatlecos, los invito a que nos despertemos tempranito y venga a tomar su ficha de atención, tenemos servicios de optometría, audiometría, laboratorios, quiropráctica y rehabilitación física, además de consultas generales”, comentó. Lanczyner Domínguez extendió la invitación a las mujeres mayores de 40 años para asistir a realizarse mastografías para la detección temprana del cáncer de mama, estudio que se lleva a cabo totalmente gratuito y que cada día cuenta con 70 espacios disponibles.







“Un llamado a las mujeres, para que vengan, traigan a sus hijos, a sus papás, abuelos, a todo mundo, pero atiéndanse ustedes también”, agregó. En el denominado Vagón de la Mujer, se llevan a cabo mastografías, colposcopías, pruebas de VPH-ADN, ultrasonidos complementarios, diagnóstico radiológico en tiempo real, consultas de ginecología, climaterio, menopausia y control prenatal, así como estudios de densitometría y colonoscopías. La subdirectora expresó que todos los días se estarán entregando 500 fichas de atención a partir de las 6:00 horas, con jornadas de atención que se extienden hasta las 17:00 horas, siendo el sábado 30 de agosto el último día que el Dr. Vagón estará en el puerto. Además, detalló que los servicios más demandados hasta ahora son optometría, con entrega de lentes graduados, audiometría al donarse auxiliares auditivos, así como atención quiropráctica y rehabilitación física.





