$!Antes de emitirse el fallo, ya se tienen rotulados cuatro camiones de basura que se van a comprar: Regidora

“Una raya más al tigre, una raya más a la casa rosa, cómo le han sacado jugo, un atraco más cometido por esta administración municipal y particularmente por el Comité de Adquisiciones, desde hace días fue del conocimiento público porque el Observatorio Ciudadano dio a conocer esta compra que tiene que ver no solamente una obra, un montaje más del que se acostumbra para que trabaje el Comité de Adquisiciones”, agregó Chollet Morán.

A pesar de que será hasta este viernes cuando se emita el fallo de la licitación, ya se tienen rotulados los cuatro camiones recolectores de basura que comprará el Gobierno Municipal, por lo que la licitación es una simulación del Comité de Adquisiciones, denunció la Regidora y presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán, Maribel Chollet Morán.

“Se emite un documento en donde se habla que se va a diferir la lectura del acto de fallo para el día de mañana a la una de la tarde, aquí está el documento, nada más que los vehículos ya están listos, o sea, que antes de que se anticipe el fallo, antes de que se declare formalmente a quién resultó beneficiado pies quiero felicitar a ese proveedor por su eficacia, por su eficiencia, ya tiene las cuatro unidades que se encuentran en el campo de Los Tirado estacionadas”.

Mostrando fotografías de los camiones ya rotulados dijo que el Comité de Adquisiciones del Gobierno de Mazatlán debería de esperar a tener el fallo porque la compra ya la hicieron.

“El Comité de Adquisiciones debería esperar a tener el fallo porque la compra ya la hicieron, debe de ser hasta mañana, una vez que se anuncie a partir de ahí debe iniciar el proceso en el que se notifique al proveedor beneficiado y ese proveedor recibirá la noticia y él quiero pensar que va traer los camiones, pero ya los tiene, ya están las unidades y ya están rotuladas diciendo Mazatlán te quiero limpio”, subrayó la Regidora ante personal de medios de comunicación.

“Yo también quiero limpio a Mazatlán, pero quiero limpio a Mazatlán de los corruptos, de los que abusan y atracan una y otra vez con compras simuladas, en esta administración no hemos visto más que opacidad, corrupción y agandalle, quiero dar el nombre de quien es el asesor externo porque el viene trabajando desde con el Químico Benítez, bueno, ha estado en diferentes administraciones, pero Miguel Ángel Vázquez Vázquez es un asesor externo, lo habían despedido y lo volvieron a contratar”.

Reiteró que dicha persona ha estado muchos años en el Comité de Adquisiciones y se han hecho recursos que no tienen justificación.

Chollet Morán dio a conocer que presentará una denuncia al respecto ante el Órgano Interno de Control y la Sindicatura en Procuración, que sabe que no harán nada, pero tiene que agotar esas instancias, y después acudir ante la Auditoría Superior del Estado para ver si en esta ocasión sí procede al respecto.

Precisó que para la compra de los cuatro camiones recolectores de basura se destina un presupuesto de 17 millones 799 mil pesos.