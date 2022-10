$!Anuncia Alcalde convocatoria para ascender de grado en la SSPM, pero a cambio de mejor servicio a la ciudadanía

En su mensaje en dicho evento realizado la mañana de este viernes en la explanada del Centro de Seguridad Ciudadana, en la Colonia Huertos Familiares, dijo que junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, regidores, entre otros, tendrá contacto con todos los elementos de dicha corporación en bloques para platicar detenidamente para ver la situación que apremia en seguridad pública.

”Hemos estado desde que iniciamos en la Secretaría (del Ayuntamiento, su anterior cargo), insistiendo en que tenemos que hacer lo mejor posible, dar lo mejor de nuestra parte como autoridad, lo mejor que se pueda a la ciudadanía, la mejor atención, el respeto a los derechos humanos y el respeto al ciudadano, hemos insistido mucho en esa parte, pero hemos dejado de atender, porque esto es de ida y vuelta, es lo que nosotros pedimos como autoridad, pero hemos dejado de atender la parte de aquí para allá, lo que nosotros podemos dar”, continuó González Zataráin.

”Y hago un anuncio: vamos en los próximos días, entrando el mes de noviembre habremos de sacar la convocatoria para el tema de los grados de los policías (preventivos), de los Tránsitos que tanto tiempo han requerido, que tanto tiempo han esperado, pero no va ser un tema de darle al que me cae bien, de darle al que es mi amigo, al que es mi compadre, de darle un grado al que me escoltó o al que me ayudó, esto va ser con total transparencia”.

Ante mandos y elementos de la SSPM, regidores, funcionarios públicos e invitados reiteró que se otorgará ascenso a gente que nunca se le ha otorgado el mismo.

”Vamos a otorgarle a gente que nunca le han dado un grado, aquí hay elementos que tienen 25 años, algunos ya se jubilaron y nunca les aseguraron un grado, ni siquiera el de ley, el del retiro, hay elementos que tienen 23, 24 años con la esperanza de que algún día les asignen un grado, hay otros que están esperando, que no se quieren jubilar porque quieren esa certeza de que les van a asignar un grado”, subrayó el Presidente Municipal.

”Eso es un problema que no se ha atendido y que se va atender de inmediato, nosotros entrando la primera semana del mes de noviembre vamos a sacar la convocatoria, la vamos a hacer amplia, no para unos cuantos, para todo aquel que tenga ya un derecho y que lo tenga bien ganado se les asignará de manera transparente con el apoyo del Órgano Interno, de la Síndico Procurador y de los regidores, de esa forma lo vamos a hacer”.

Les pidió a los elementos que tengan paciencia en eso y les recalcó que no hay necesidad de que anden buscando a un funcionario para que les ayude a obtener un grado, que no hay necesidad de que lo aborden a él para que les asigne un grado porque no lo va hacer así, tampoco hay necesidad de que busquen a un regidor para ello.

”Por primera vez va ser transparente, con convocatoria y no ocupan pagar un solo peso para adquirir un grado, si alguien les dice que los va poder en la lista para que tengan un grado y que tienen que pagar una cantidad denúncienlo, hagan la denuncia y así la tienen que hacer en el Órgano Interno, con los regidores, con la Síndico Procurador, con un servidor, ahí sí me pueden buscar y decirme Presidente no estoy de acuerdo porque me están cobrando para asignarme un cargo, los cargos no se venden”, exhortó González Zataráin.

Precisó que no se trata de un trámite, no tienen que pagar absolutamente nada.

”Por esa razón estoy hoy convencido de que podemos hacer un acuerdo, de que podemos hacer un trato con ustedes, el trato que quiero hacer con ustedes es que veamos la situación de sus derechos, de todo lo que tiene que ver con su mejora salarial, con sus prestaciones, porque también estoy enterado de que los apoyos de despensa, de canasta básica, de apoyo de algunos bonos se asignan de manera aleatoria y solamente para algunos preferidos, ya no vamos a permitir eso, se los aseguro”, manifestó.

Recalcó que si se permite esa situación, si no se entera como Alcalde es porque no se lo denuncian, porque no se lo señalan, por ello los exhortó a que avisen, que corran la voz con los demás elementos preventivos y de Tránsito de que las cosas hoy vienen con transparencia y parejas para todo mundo.

”El compromiso es que ahora ustedes nos ayuden con la ciudadanía, que hagamos el mejor esfuerzo por abatir el robo a casa habitación, por abatir lo más que se pueda el tema de los asaltos, nosotros como Seguridad Pública tenemos el compromiso de la prevención, es Policía Preventiva y tenemos que prever eso”, recalcó el Presidente Municipal.

”Tenemos que garantizarle al ciudadano que cuando se salga de su casa para irse a trabajar no le van a robar, que cuando se salga de su casa para irse al Centro a hacer un trámite va encontrar ahí las cosas que dejó en su vivienda, esa es la parte que tenemos que garantizarle al ciudadano”.

También expresó que hay algunos malos elementos que de pronto en los retener detienen a alguien y le piden dinero.

”Y quiero reiterar, algunos malos elementos que de pronto en los retenes detienen a alguien y les piden dinero, y les quitan el dinero y si no taren los llevan al cajero, esas son las denuncias que yo tengo, muchas denuncias de eso, hay que evitarlo porque vamos a proceder con los que no quieran entender, por esa razón está el camino del acuerdo, el camino de la conciliación, el camino de ida y vuelta, apoyamos y nos apoyan”, precisó.

”Y está el camino de que la autoridad aplique lo que tiene que hacer, forzosamente los correctivos que se tienen que aplicar, pero correctivos en serio, entonces es un tema de invitarlos a que agarremos este camino de la conciliación, que acordemos de esa forma y no es para darme gusto a mí, no es para que le den gusto al Presidente Municipal o para que le del el gusto al Secretario de Seguridad Pública ni a los regidores ni a la Síndico”.

Dijo que es para que se hable bien de la Policía Municipal y para que los ciudadanos se sientan seguros, para que crean en los elementos de dicha corporación como creían hace tiempo en la Seguridad Pública, se les va poner las herramientas para que eso suceda, no es un discurso de campaña, es una realidad, por ello la próxima semana se inicia con la convocatoria para otorgar los grados.

También dio a conocer que en este tema de seguridad tiene todo el apoyo y respaldo del Gobernador del estado Rubén Rocha Moya quien le dio un voto de confianza después de que el Congreso del Estado lo nombró como Presidente Municipal sustituto tras la renuncia a dicho cargo de Luis Guillermo Benítez Torres, actual Secretario de Turismo en la entidad.

Además, pidió a los elementos de la SSPM asignados el Centro de Atención y Protección al Turista que no permitan que vehículos de carga o del servicio público se estaciones para ascenso o descenso de pasaje y para surtir productos en el paseo turístico obstruyendo la circulación vehicular, pueden hacerlo donde hay paradores de camiones para ello.

Por su parte el titular de la SSPM dijo que en esa corporación hay más de 200 elementos que nunca han ascendido de grado pese a que ya tienen muchos años de servicio.

El comisario Simón Malpica Hernández también manifestó que las investigaciones por presunta venta de grados denunciada en meses recientes las realiza el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán.