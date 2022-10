Anuncia Alcalde de Mazatlán más de 40 bajas en empleados de oficina y hasta siete cambios en direcciones

Cerca de 40 empleados de oficina del Gobierno Municipal y hasta seis o siete miembros de la administración municipal estarían saliendo del Ayuntamiento de Mazatlán, informó el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin.

Argumentó que hay mucho personal en las oficinas que no es necesario en este momento y están “abultando” la nómina; al mediodía detallará quienes se irán, pues considera necesario hacer una redistribución en las áreas de la Comuna.

“Aquí ocupan más personal (en aseo y limpia), ya les autoricé 15 más, y escucharon que les comentaba, vamos a quitar a algunas gentes que está abultando las oficinas, que no están haciendo gran cosa, que ya tenemos identificados, y yo quiero más gente operativa que gente de oficina, eso vamos hacer, ajustes en ese sentido”.





¿Cuántos empleados aproximadamente de ese roles van a dar de baja?

“Tenemos identificados más de 40 casos que no son necesarios, a lo mejor en un momento fueron necesarios, hoy no, están trabajando, no digo que sean aviadores, están asistiendo, están trabajando, sin embargo hay que preferir traer ese recurso donde más se ocupa que es el área operativa, son de todas las áreas, hay ‘contratitos’, personal de confianza que en muchas ocasiones duplican el trabajo, en otras ocasiones podemos detectar que lo puede hacer una persona en lugar de dos, vamos a ir ajustando eso”.





¿A partir de cuándo van a ser los cambios estos?

“A partir de hoy, de hecho hoy voy anunciar la mayoría, unos cambios, ahí les vamos a anunciar, cambios a nivel directivo y obviamente ya están trabajando sobre el personal de ese que les hablo yo que no son directivos, que son personal más de confianza”.





¿Cuántos directivos se van a ir aproximadamente?

“Son como unos seis o siete”.