Anuncia Alcaldesa construcción de techumbre en la comunidad de El Recreo en programa Mazatlán Contigo

Al encabezar el programa Mazatlán Contigo, en el que se escuchan las peticiones de la ciudadanía y se les da trámite para su atención, la Alcaldesa Estrella Palacios anunció la construcción de la techumbre en la comunidad de El Recreo.

“Entre otras cosas siempre nos están pidiendo en la zona rural raspados de caminos, nos piden rehabilitación de las plazuelas, nos pueden mantenimiento en las escuelas, servicios públicos por supuesto”, dijo ante decenas de habitantes de esa comunidad ubicada a unos 21 kilómetros al norte de este puerto y de poblados aledaños.

“Quiero anunciarles que aquí en este lugar, enseguida de la iglesia, vamos a hacer una techumbre comunitaria, la techumbre va ser con recursos propios del Ayuntamiento y la vamos a realizar justamente aquí en este lugar para que se realicen actividades culturales, deportivas, el tianguis también que se pueda hacer aquí, las Escapadas Rurales que se puedan realizar en este lugar y que sea un espacio de convivencia, de armonía y sobre todo que ayude a mejorar la calidad de vida de todos ustedes”.

Reiteró que en ese programa que se realiza cada semana en algún sitio del Municipio, al que acuden los funcionarios de su administración, es para escuchar a la ciudadanía, pero sobre todo juntas y juntos buscar soluciones que los ayuden y que los hagan tener mejores condiciones de vida.

Este miércoles vecinas de la comunidad aledaña de Camacho también solicitaron apoyo del Ayuntamiento de Mazatlán ante la Comisión Federal de Electricidad por cobros excesivos de energía eléctrica del bimestre pasado al pasar de 534 pesos a 6 mil 235 pesos en el caso de la señora Graciela Bermúdez.

“Mandaron a revisar el medidor dos veces, los muchachos que vinieron me dijeron que estaba mal la lectura y cuando yo fui allá me dijeron que los muchachos habían dicho que estaba bien y pues me dijeron que lo tenía que pagar, que no había de otra”, dijo la señora Bermúdez tras exponer su caso ante personal de Enlace Rural del Gobierno de Mazatlán.

“Aunque estuviera bien es mucho dinero porque son 6 mil pesos, son tres semanas de trabajo de mi esposo, dijeron que lo iban a pasar a la instancia correspondiente”.

Otra de las vecinas del mismo poblado de Camacho, quien vive de su pensión, dijo que en el último bimestre le llegó el recibo del consumo de energía eléctrica de 2 mil 200 pesos y anteriormente le llegaba el cobro de 500 pesos, por lo que ahora el cobro le resultó muy alto y por ello también pide el apoyo del Gobierno Municipal ante la CFE.