Anuncia Alcaldesa de Mazatlán la Villa Navideña 2025 con concierto de Tatiana

MAZATLÁN._ A partir del 19 de diciembre Mazatlán contará con la Villa Navideña 2025-2026, la cual se instalará en el Parque Central, y contará con la participación de la cantante Tatiana, anunció la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

De acuerdo con un comunicado, el evento se realizará del 19 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 en el Parque Central, recientemente inaugurado como Sendero de Paz, espacio que este año contará con nuevas áreas y mayores atractivos para toda la familia.

En entrevista, la Alcaldesa confirmó como parte central del programa a Tatiana, quien ofrecerá un concierto gratuito el 20 de diciembre, convirtiéndose en una de las sorpresas dentro de la Villa Navideña.

Asimismo, Palacios Domínguez informó que el viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el encendido oficial del tradicional Pino Navideño en la Plazuela Machado, en el corazón del Centro Histórico, dando inicio formal a las festividades decembrinas en el municipio.

Durante el anuncio, la Presidenta Municipal invitó a las familias a disfrutar de todas las actividades preparadas para esta edición.

“Decirle a la gente mazatleca que vaya a disfrutar de la Villa Navideña. Vamos a tener la pista de hielo totalmente gratuita, va a estar el área de comida con toda la nuestra gastronómica que es algo muy buscado y muy esperado por todos, los juegos mecánicos también para niños y adultos, y pues tenemos todas las áreas totalmente renovadas, porque también es importante decir que ahora tenemos un parque canino, juegos infantiles nuevos, muchos murales atractivos, las letras turísticas que también son nuevas, las lanchitas en donde pueden pasearse y las bicicletas que es otro de los atractivos en Parque Central”, expresó.