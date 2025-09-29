Anuncia Alcaldesa intensificación de bacheo en Mazatlán

Tras manifestar que la presencia de baches en vialidades de Mazatlán es un rezago de más de 30 años, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, anunció que se intensificarán los trabajos de bacheo y para ello se destinarán 10 millones de pesos adicionales a lo que ya se venía trabajando.

Recordó que desde el 5 de noviembre del 2024 que anunció el programa municipal Maz Bachetón se han tapado hasta la fecha 6 mil 70 baches con ayuda de la Dirección de Obras Públicas Municipales que ya ha rehabilitado 3 mil 700 y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ha rehabilitado 3 mil.

“Ante la creciente necesidad de tener más personas laborando en atención a los baches, porque sabemos que este es un rezago de más de 30 años que tenemos con esta situación he instruido al tesorero municipal, Julio César Ramos, que agregue 5 millones extras para este programa Maz Bachetón y al gerente de Jumapam le he pedido que haga lo mismo, 5 millones de pesos más para reforzar este programa”, añadió Palacios Domínguez.

“Entonces en estos días ustedes van a ver que se están intensificando los trabajos de bacheo aquí en Mazatlán, el viernes empezamos un mega bache que nos habían reportado en la Genaro estrada, desde hace ya un par de semanas se estuvo en el Comité de Adquisiciones viendo esta obra porque solamente esta obra del bache de la Genaro Estrada tiene un costo de 1.4 millones de pesos, entonces decirles que ya empezaron con la reparación, es el que está por la avenida”.

Reiteró que en los próximos días se va a ver que se están intensificando los trabajos de bacheo tanto por parte de Obras Públicas como de Jumapam.

“Entonces decirles que en los próximos días van a ver que se están intensificando los trabajos tanto en Obras Públicas como en Jumapam para poder estar por toda la ciudad, porque sabemos que hay muchos baches, entonces vamos a contar con 10 millones de pesos extras de lo que ya se tenía de los esfuerzos de Jumapam y de Obras Públicas porque recordemos que desde que iniciamos esta administración que anunciamos Maz Bachetón se adquirieron equipamiento, materiales y la mano de obra que tenemos aquí en el Municipio”, continuó la Presidenta Municipal.

“Entonces he instruido al Tesorero Municipal y le he pedido de favor al gerente de Jumapam que se agreguen estos recursos extraordinarios para poder hacer el bacheo en lo que resta del año y poder solventar con esas necesidades que tenemos, es compra de asfalto, en algunos casos son distintos, por ejemplo el caso de Genaro Estrada que requiere que pase por el Comité de Adquisiciones y de una rehabilitación total de la pavimentación”.

Dijo que hay algunos baches que se han estado haciendo y se ha estado trabajando en vialidades como la avenida Santa Rosa, Carretera Internacional al Norte, Manuel J. Clouthier, Hacienda del Seminario, en el Centro de la ciudad, en Jardines de la Riviera, así como en las colonias Independencia y Benito Juárez.

“En estos días ustedes van a ver más gente del Ayuntamiento, colaboradoras, colaboradores, trabajando en el bacheo porque ahora sí va ser intenso este trabajo del Maz Bachetón por los recursos extras que tenemos, porque es una petición de las y los mazatlecos y la estamos atendiendo puntualmente”, reiteró la Alcaldesa.