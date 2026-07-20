Anuncia Alcaldesa reforzamiento de la seguridad en Mazatlán tras racha violenta del fin de semana

Tras la racha violenta que se intensificó el fin de semana con homicidios, ataques armados y una privación de la libertad, la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, anunció este lunes un reforzamiento de la seguridad en todo el Municipio de Mazatlán con apoyo del Gobierno federal.

“Platicamos sobre exactamente la situación que hubo, comentamos nosotros que apoyamos inmediatamente a (en) todos los sucesos que hubieron, ya todo está siendo investigado por la Fiscalía, lo que platicamos también es que hay un reforzamiento debido a lo que pasó este fin de semana, la Federación manda más patrullas de la Armada, Infantería, Guardia Nacional”, indicó.

Al salir de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz que se realizó este lunes en las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C4, en este puerto, agregó que ya se está estableciendo en Mazatlán el Batallón 80 de la Guardia Nacional.

“Entonces se reforzó definitivamente la primera propuesta de las personas, que todas nos iban a apoyar aquí en Mazatlán, llegan 24 patrullas más y seis de un Batallón y un Batallón que se va establecer aquí, el 80; en la zona urbana, en la zona rural y en la sierra van a estar con patrullaje intensivo, van a estar apoyando mucho”, continuó.

“Sí, sí (para prevenir que se registren más hechos violentos), porque ellos se dieron cuenta de todo lo que pasó el fin de semana y entonces en la Federación decidieron mandar un reforzamiento más amplio”.

Expresó que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya realiza las investigaciones y en su momento ya sabrá decir por qué se trató todo eso en que el fin de semana se reportaron cerca de seis homicidios dolosos y todos se atendieron la Fiscalía estatal los está investigando.

“Nuestro trabajo solamente es preventivo y es apoyar al Estado y la Federación con su trabajo”, continuó Osuna Zavala.

“A los (turistas) que ya están en Mazatlán decirles que si tienen una necesidad pueden llamar al 911 o al 089, que hay mucho turismo, por ejemplo ahorita tuve el reporte del licenciado Alí Zamudio (titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Mazatlán), en donde me decía que los hoteles estuvieron al 90, caso 100 por ciento en este fin de semana y pues eso pinta muy bien en Mazatlán”.

Ante las recomendaciones de algunas personas que han pedido a la población en la noche, la Alcaldesa pidió a los ciudadanos que estén informados por el canal institucional del Ayuntamiento que está dando la información veraz y en tiempo real, que estén atentos a esta dependencia en vez de otros portales que dan información incorrecta.

También dijo que de los más de 18 mil elementos de instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno y auxilio y rescate que participan a nivel estatal en el Operativo de Seguridad de Verano 2026, que se puso en marcha el pasado viernes en este puerto, cerca de 8 mil se encuentran en el municipio de Mazatlán y vienen más para reforzar la seguridad.

“Estamos seguros porque la estrategia ya cambió y ahora las cuestiones de cómo vigilar la ciudad van a estar más fuertes todavía”, reiteró en entrevista.