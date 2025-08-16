Anuncia Alcaldesa rehabilitación del Parque Central de Mazatlán

MAZATLÁN._ Como una forma de recuperar espacios públicos y darles una mejor funcionalidad para beneficio de la población mazatleca, calificó la Alcaldesa Estrella Palacios al programa “Senderos de Paz” que se está impulsando a nivel nacional en todo el país; para lo cual ya se están llevando a cabo la gestiones.

Explicó que este proyecto tiene el fin de fomentar actividades culturales y deportivas para niños, jóvenes y adultos del municipio, las cuales se podrán realizar de mejorar manera con un espacio bien estructurado, limpio y gratuito para todos los sectores.

“El proyecto de ‘Senderos de paz’ es simplemente el rescate de espacios públicos, es crear un ambiente seguro y que fomente actividades en torno al deporte, a la cultura y a la educación; eso es lo que estamos buscando con Parque Central”, dijo Palacios Domínguez.

“Como mazatlecos, hemos visto que hay muchos módulos que por años han estado abandonados y queremos recuperar esos espacios, darles un uso funcional, que las familias mazatlecas puedan ir y disfrutar de este bien público que ya conocen. Es totalmente gratuita la entrada y es un lugar que está muy bonito”.

Mencionó que el programa “Senderos de Paz” tiene como objetivo que la sociedad disfrute de un Parque Central en mejores condiciones, por lo que se estarán rehabilitando baños, juegos infantiles y demás módulos para llevar a cabo futuros talleres y actividades en el futuro.

“Tuve la oportunidad de ir el día de antier. Fui otra vez con los compañeros del Ayuntamiento a ver cómo van los avances. Estamos rehabilitando los baños, estamos pintando los módulos, estamos haciendo que tengan una funcionalidad para las y los mazatlecos. Y es que queremos que en ese lugar, se puedan dar talleres y cursos totalmente gratuitos también para mujeres, para niñas, jóvenes, para adultos y que se disfrute para hacer deporte”.

“El día que fui pude ver que dan ahí clases de yoga, a gente patinando, gente caminando, gente celebrando su cumpleaños, algunas familias que van y disfrutan de los jueguitos infantiles, que por cierto, decirles que los vamos a rehabilitar también. Entonces, de eso se trata, Senderos de Paz, es un programa que busca que la sociedad tenga acceso a Parque Central y lo disfrute mucho más”.

BUSCARÁ TRABAJAR EN COACCIÓN CON SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Asimismo, Palacios indicó que ya ha tenido acercamiento con diferentes sectores como asociaciones, empresarios y ciudadanos para ver qué ideas tiene en favor de esta nueva rehabilitación del Parque Central. Sin embargo, todos se hará conforme al presupuesto con que Gobierno Municipal cuente.

“Hemos estado en contacto con muchas personas que se han querido sumar, diferentes asociaciones, la Intercamaral, empresarios, la sociedad en general, que tienen ideas de huertos orgánicos, que tienen ideas de espacios para mascotas, y todas las ideas son bien recibidas y en cuanto a nuestro presupuesto, poderlas hacer realidad”.

“Lo más importante es socializar que ese lugar es un lugar seguro, un lugar bien iluminado, un lugar que tiene mantenimiento, y para eso está su Gobierno de Mazatlán, para tenerlo como la gente se me lo merece”.