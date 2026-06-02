$!Anuncia Alcohólicos Anónimos congreso regional en Mazatlán del 5 al 7 de junio

Con la finalidad de compartir información sobre el alcoholismo y promover alternativas de recuperación, el área Sinaloa 3 de Alcohólicos Anónimos llevará a cabo el Congreso “AA Pasando Mensaje de Vida” en su edición número 25, como parte de la conmemoración del 91 aniversario de la organización a nivel mundial.

Durante este encuentro que se llevará a cabo del 5 al 7 de junio en el auditorio Ramón Partida del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Mazatlán, se buscará fortalecer la difusión del programa de recuperación y acercar información a la población sobre el alcoholismo como enfermedad y sus alternativas de atención.

Así lo dieron a conocer los principales organizadores de este evento, quienes esperan una asistencia de 600 personas aproximadamente donde la entrada será totalmente gratuita y abierta al público en general, sin necesidad de pertenecer a la agrupación o de contar con un problema de consumo de alcohol.

El delegado del Área Sinaloa 3, señaló que el encuentro tiene como principal objetivo transmitir información sobre el funcionamiento del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, así como generar un espacio de reflexión a través de testimonios de personas que han enfrentado el alcoholismo y que actualmente se encuentran en proceso de recuperación dentro de la comunidad.

“El objetivo es acercar el mensaje de Alcohólicos Anónimos a la sociedad y dar a conocer las alternativas de recuperación para quienes tienen problemas con su manera de beber”, expresó.

Además, destacó que este congreso también va dirigido a familiares, amigos, estudiantes y personas que estén interesadas en conocer más sobre el alcoholismo y las formas que existen para atender esta problemática.

Durante los tres días de actividades se compartirán experiencias personales en las que los participantes narrarán cómo era su vida antes de integrarse a la agrupación, las dificultades que enfrentaron a causa de su manera de beber y los cambios que han experimentado tras su incorporación al programa de ayuda mutua, el cual ha sido base del modelo de recuperación de la organización a nivel mundial.

Asimismo, se prevé la exposición de información relacionada con el enfoque de Alcohólicos Anónimos, el cual se basa en la experiencia compartida entre personas con el objetivo común de dejar de beber, sin costos, cuotas ni internamientos, y con la participación voluntaria de quienes buscan ayuda.

Los organizadores resaltaron que este congreso forma parte de las actividades conmemorativas por el aniversario número 91 de Alcohólicos Anónimos, organización fundada en 1935 en Akron, Ohio, y que actualmente mantiene presencia en numerosos países, consolidándose como una de las redes de apoyo más extendidas para la atención del alcoholismo.