$!Anuncia AMPI Mazatlán Quinto Foro Inmobiliario

Con la visión de seguir construyendo el futuro Inmobiliario de Mazatlán, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios anunció la quinta edición del Foro Inmobiliario. El evento está previsto para el 11 de marzo y a la fecha suman más de 600 asistentes registrados, así como 30 Inmobiliarias y paneles de expertos entre los participantes. “Construyendo el futuro, el nuevo horizonte de las inversiones”, será expuesto por expertos dentro del Quinto Foro Inmobiliario que promueve la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Mazatlán.

En rueda de prensa, Luciano Carrasco Beltrán, presidente de AMPI Mazatlán, junto con directivos, anunció la jornada de capacitación que se tendrá ese día, con más de 20 patrocinadores exponiendo y 30 Inmobiliarias participando en un mismo sentido entre 18 stand para hacer Networking. Entre los expertos, estará Caro Treviño con su gira “Por eso soy pobre”, desarrolladora regiomontana que se ha convertido en líder. Chuy Gastelum, quien a través de su podcast hablará de cómo dar la alta Inmobiliaria y cómo se puede destacar en este sector y Luis López hablará de que entre más rápido te anuncies mejor será el posicionamiento. Además de los paneles de expertos, disertarán sus experiencias empresarios locales como Carmen Salazar de Hersa Inmobiliaria, Juan José Arellano, además de la notaria pública Rosa Alicia León y el presidente de Codesin zona sur Tobías Solorza, así como el presidente de AMPI Mazatlán.