$!Anuncia Bienestar Mazatlán nuevos cursos recreativos de manualidades para niños y niñas del puerto

“Vamos a hacer algo innovador para los niños y las niñas del municipio de Mazatlán. En los Centros Comunitarios vamos a tener cursos de elaboración de piñatas a partir del próximo lunes; de hecho todos los cursos van a ser a partir de esa fecha”, explicó García Ruiz.

Francisco Javier García, titular de Bienestar Municipal, indicó que estos cursos serán gratuitos, y en ellos los pequeños podrán aprender a elaborar piñatas, esferas, figuras de yeso y otros objetos que los mantendrán con una buena labor durante sus vacaciones.

Con el objetivo de mantener activos a decenas de niños y niñas durante las vacaciones, la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social del Ayuntamiento anunció sus nuevos cursos infantiles, enfocados en enseñar sobre manualidades, cocina y otras actividades recreativos a partir del próximo lunes.

“También serán de figuras de yeso, de esferas navideñas, de adornos decorativos para niños, maquillajes de fantasía, repostería infantil, el cual nos lo solicitaron bastante, clases de trampolín kids, donde los niños quieren imitar a las mamás que van a las clases de Zumba; entonces ellos que hicieron este curso”.

Todos los cursos iniciarán el próximo lunes en los Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia en Mazatlán, donde también podrán disfrutar de clases de música, futbol infantil y clases de arte. Todo esto con el objetivo de que los niños sigan desarrollando sus habilidades motrices mientras se divierten.

“El tema de manualidades también es un curso nuevo para los niños. Va a ser decoración de botellas navideñas, clases de guitarra, clases de jazz, futbol infantil, pintura en arte y recreación; entonces, invitar a toda la ciudadanía a que nos siga y vaya. Pueden comunicarse al teléfono de la encargada de todos los cursos que van a estar dando, al 669-223-1580”.

“¿Qué es lo que queremos con ésto? Pues que todos los niños, si salen de vacaciones, que tengan alguna actividad para realizar, y todos los cursos van a ser totalmente gratuitos. Nuestra Presidenta Municipal nos ha instruido y nos ha dado los medios y recursos para hacer estos cursos y talleres totalmente gratis”.

El director de Bienestar señaló que actualmente la oficina ofrece 39 cursos diferentes diariamente, en los que se beneficia alrededor de 700 personas. Dichos cursos son de cortes de cabellos, taller de maquillaje, inglés básico, cocina navideña, entré otros.

Por otro lado, García Ruiz informó que la próxima semana acudirá gente del Gobierno del Estado al Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia, con el fin de hacer una nueva inversión y proporcionar equipamiento nuevo para el CCAPI de la Colonia Casa Hogar.