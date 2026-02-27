$!Anuncia Claudia Sheinbaum la creación de 20 planteles de Bachillerato Nacional ‘Margarita Maza’

MAZATLÁN._ Durante la gira de trabajo por Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de 20 planteles de Bachillerato Nacional “Margarita Maza”. En la cancha Germán Evers, en Mazatlán, la Mandataria convivió con estudiantes de nivel medio superior, a quienes entregó becas Benito Juárez. Sheinbaum Pardo arribó al evento, que congregó a cientos de jóvenes provenientes de distintos planteles educativos, para encabezar la entrega de apoyos a estudiantes de nivel medio superior a través de la beca Benito Juárez.





La Presidenta fue recibida con entusiasmo por trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa y simpatizantes del movimiento, con quien incluso llegó a tomarse fotografías y recibió documentos por parte de algunas personas que buscaban apoyos específicos. Asimismo, en su entrada a la cancha Germán Evers se le dio la bienvenida con música en vivo, aplauso y el griterío por parte de todos los jóvenes, estudiantes y sus padres. Acompañaron a Sheinbaum Pardo el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas; y el coordinador nacional de Becas para el Bienestar de la Secretaría de Educación Pública, Julio César León Trujillo; además de la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.







En Sinaloa habrá nuevo hospital y plantel universitario Sheinbaum Pardo anunció también que este sábado colocará la primera piedra del nuevo Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Culiacán. La jefa del Ejecutivo federal recordó que todas las clínicas de IMSS-Bienestar cuentan con medicamentos y que, a través del programa Salud Casa por Casa, los adultos mayores, así como personas con discapacidad, serán atendidas en tus hogares. Además, dijo que en el municipio de San Ignacio habrá una nueva sede universitaria.