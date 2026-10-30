Anuncia Cruz Roja Mazatlán desayuno prenavideño para recaudar fondos

Con la meta de recaudar fondos para contribuir a los gastos operativos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Mazatlán, el Voluntariado de Damas anunció la realización de su tradicional Desayuno Prenavideño, programado para el 21 de noviembre en el Centro de Convenciones.

Durante una conferencia de prensa, integrantes de la institución informaron que el evento se desarrollará de las 9:00 a las 13:00 horas, con un costo de 450 pesos por boleto y la expectativa es el reunir alrededor de 700 asistentes.

Claudia Lorena Aguilar, coordinadora ejecutiva del Voluntariado de Damas, explicó que esta actividad forma parte de los eventos recaudatorios que organiza Cruz Roja a lo largo del año para sostener sus servicios de atención médica, socorro y asistencia humanitaria.

Señaló que los recursos obtenidos se destinan principalmente a cubrir los gastos cotidianos de operación, entre ellos el mantenimiento y funcionamiento de las ambulancias, así como las necesidades de las distintas áreas de la institución.

“Somos una institución que no tenemos ningún medio, sino es mediante la recaudación”, expresó.

María de los Ríos Sánchez Carrillo, directora administrativa de Cruz Roja Mazatlán, indicó que Cruz Roja atiende de manera gratuita entre el 80 y el 90 por ciento de las emergencias que se presentan en la ciudad, por lo que los eventos de recaudación representan un respaldo para continuar con sus labores.

La celebración contará con música en vivo a cargo de la Flotilla del Ritmo, además de stands de empresas participantes y espacios con artículos navideños, donde los asistentes podrán realizar compras para las próximas fiestas decembrinas.

También se anunció la entrega de diversos obsequios y cortesías, entre ellos dos arcones navideños, uno para Navidad y otro para Año Nuevo, así como una estancia en Pueblo Bonito en Los Cabos.

A esto se sumará la rifa de una recámara, cuyos boletos se venderán por separado para generar recursos adicionales para la institución.

En cuanto a la logística, Gabriel Moreno Ramírez, coordinador de Socorro, informó que se contará con personal voluntario para brindar atención médica y apoyar a los asistentes en sus traslados desde el estacionamiento hasta el salón del evento. Asimismo, habrá una ambulancia disponible durante la actividad.

Las organizadoras invitaron a la comunidad mazatleca a sumarse a esta celebración con causa, que busca combinar la convivencia y el ambiente prenavideño con el respaldo económico a una institución que brinda atención a personas en situaciones de emergencia.

Los boletos podrán adquirirse con las integrantes del Voluntariado de Damas o directamente en las instalaciones de Cruz Roja, Delegación Mazatlán.

Durante la presentación también se invitó a más mujeres a integrarse al voluntariado, al señalar que la participación no depende únicamente de aportaciones económicas, sino también de la disposición para ofrecer tiempo y colaborar en las actividades de apoyo a la comunidad.