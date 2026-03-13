Anuncia Cruz Roja Mazatlán el tradicional desayuno ‘Flores de Mayo’ para recaudar fondos

Con la finalidad de recaudar recursos que permitan continuar brindando servicios médicos y de emergencia gratuitos en la población, la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán anunció la realización del tradicional desayuno “Flores de Mayo”, el cual tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Mazatlán el próximo 9 de mayo.

Así lo dio a conocer Elizabeth Sánchez Carrillo, directora administrativa de esta institución en el puerto, la cual destacó la importancia de este tipo de eventos y el respaldo de la sociedad mazatleca para alcanzar la meta de recaudación establecida para este año que asciende a 4 millones 400 mil pesos.

Sánchez Carrillo señaló que este tipo de actividades le permite a Cruz Roja el poder contar con los recursos para continuar brindando servicios médicos y de emergencia gratuitos a lo largo del año.

“Estos eventos nos ayudan a lograr la meta de este año, además de que es de vital importancia alcanzar esta meta para poder seguir brindando los servicios gratuitos durante todo el año”, comentó.

“Por eso necesitamos del apoyo de la sociedad mazatleca para lograrlo, pues al final de cuentas el beneficio no es precisamente para Cruz Roja, también es para la ciudadanía”, añadió.

Laura Delia Hernández, coordinadora del voluntariado de damas fue quien se encargó de compartir los pormenores del evento, el cual se llevará a cabo el sábado 9 de mayo en el Salón Mazatlán I del Centro de Convenciones de Mazatlán, en punto de las 9:00 horas y que tendrá un costo de donativo de 450 pesos por persona.

La coordinadora expresó que el evento busca reunir a la comunidad en un ambiente de convivencia previo al Día de las Madres, por lo que se espera la participación de familias completas, donde se contempla un desayuno, música en vivo, la instalación de diversos stands comerciales y sorteos de obsequios donados por patrocinadores y benefactores.

“Es un desayuno-baile, donde también se corona a la Reina de la Flores entre las asistentes, por lo que esperamos sea un evento festivo y en el que podamos obtener una buena respuesta de la ciudadanía”, declaró.

Asimismo, resaltó que el salón contará con un espacio aproximado para albergar a alrededor de 500 personas, mientras que se habilitarán 27 stands para la exhibición de productos y servicios de distintos negocios y emprendedores locales.

Las organizadoras mencionaron que este desayuno representa la sexta edición del evento, el cual ha tenido una respuesta positiva por parte de los mazatlecos conforme el paso del tiempo.

Según lo señalado por Sánchez Carrillo, este desayuno forma parte de las actividades de la colecta anual de Cruz Roja, modalidad que recientemente sustituyó a la tradicional Colecta Nacional, que se realizaba únicamente durante un par de meses.

De acuerdo con la directora administrativa, el cambio responde a la necesidad de diversificar las formas de recaudación, ya que los recursos obtenidos únicamente mediante el boteo resultaban insuficientes para cubrir los gastos operativos de la delegación.

En ese sentido, mencionó que a lo largo del año se organizan diversas actividades para fortalecer la recaudación, entre ellas, carreras deportivas, eventos ciclistas, ferias de la salud y eventos como cenas y desayunos.

Sánchez Carrillo destacó que el apoyo de la ciudadanía es fundamental para mantener en funcionamiento los servicios que presta la institución, ya que estos recursos permiten sostener las operaciones de ambulancias, atención prehospitalaria y servicios médicos.

Además, destacó que tan solo en el 2025, Cruz Roja Mazatlán brindó más de 7 mil 600 servicios de emergencia gratuitos, lo que refleja la demanda constante de atención por parte de la población.

Finalmente, las organizadoras hicieron un llamado a la sociedad mazatleca para sumarse a este evento, señalando que cada aportación contribuye a que la institución pueda seguir respondiendo en los momentos de emergencia y necesidad de la población.

Los boletos para el desayuno “Flores de Mayo” pueden adquirirse directamente en las instalaciones de la Cruz Roja Mazatlán o a través de las integrantes del voluntariado organizador.