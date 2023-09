MAZATLÁN._ La creación de los centros de atención para primera infancia en municipios que más lo requieren es el siguiente paso del Sistema Nacional del DIF en Sinaloa, dio a conocer su titular Nuria Fernández.

Indicó que se encuentran convocando a una colaboración Municipio, Estado,Federación y otras instancias de gobierno, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para crear centros de atención para la primera infancia.

Señaló que se encuentran esperando una respuesta, confiando en que sí exista una.

“Aquí (Sinaloa) ya existe una infraestructura en Navolato, y no me quiero equivocar con el otro municipio, pero ya el DIF tiene una cuartería propia que no está en malas condiciones y tiene centro de atención a primera infancia”, detalló la titular del Sistema Nacional DIF.

Dentro del último día de actividades del encuentro nacional para la primera Infancia trabajo infantil, la titular dio a conocer que empresarios agrícolas acudirán,donde ellos como Sistema DIF les plantearán que cumplan con la ley, ya que tendrán menos problemas.

“Incluso para ellos va a ser mejor; menos problemas, que haya vivienda digna, que no haya una situación como la que hay ahorita en cuarterías”, puntualizó Nuria Fernández.