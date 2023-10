El Diputado local, Serapio Vargas Ramírez, anunció este viernes que buscará encabezar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por Morena en el Distrito 6 Electoral Federal en busca de mejorar las condiciones de la agricultura, ganadería, pesca y turismo en el sur del estado.

”Yo lo que quiero hacer público aquí en Mazatlán, que es la cabecera del Sexto Distrito Federal Electoral que en mi calidad de militante de Morena y legislador por ese partido, por mi partido quiero anunciar en esta ciudad que voy a buscar coordinar el Sexto Distrito Federal Electoral que ya sufrió una redistritación, para ser coordinador de los Comités de la Transformación de la 4T en este Distrito”, añadió Vargas Ramírez.

Lo anterior, previo a otras posibilidades políticas que todos la saben, agregó en referencia a que lo que busca finalmente es ser candidato a Diputado Federal por el Sexto Distrito Electoral por Morena.

”Quiero anunciar esto para no me gusta a mí andar a hurtadillas o andar a escondidas, me gusta someterme al análisis de los ciudadanos, entiendo que al Coordinador del Sexto Distrito Federal Electoral o coordinadora, y de los otros seis, porque son siete (en el estado) en la nueva redistritación, se le da a elegir a través de un sistema de encuestas”, continuó.