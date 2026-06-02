$!Anuncia el ITMaz la primera carrera de Inteligencia Artificial en la región

El Instituto Tecnológico de Mazatlán se coloca en la primera institución a nivel regional que ofrece la carrera de hoy para formar profesionales en la Ingeniería de la Inteligencia Artificial.

A partir del 17 de agosto del 2026 anunciaron el inicio de clases de la primera generación.

Lo anterior lo anunció el director del ITMaz, David Noriega Urquidez.

“Informarles que ampliamos nuestra oferta educativa. La semana pasada recién nos autorizaron una nueva carrera, que es la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial. Se suma a las ocho carreras que previamente estábamos ya ofertando en nuestras dos unidades, y que viene a sumar esta nueva ingeniería para cumplir con lo que actualmente está demandando el sector empresarial y el principalmente, y también lo que vendrían siendo los otros sectores de interés que hay en tanto en nuestra región, nuestro estado y por qué no también a nivel nacional”.

Explicó que esta nueva carrera es una de las últimas que se han aprobado por el Tecnológico Nacional de México, y que está relacionada directamente con el manejo de las tecnologías de información, con todo lo que está muy de moda actualmente, muy demandado y que ya no solo es del futuro, sino es el presente.