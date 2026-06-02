$!Anuncia el ITMaz la primera carrera de Inteligencia Artificial en la región

El Instituto Tecnológico de Mazatlán se coloca en la primera institución a nivel regional que ofrece la carrera de hoy para formar profesionales en la Ingeniería de la Inteligencia Artificial.
A partir del 17 de agosto del 2026 anunciaron el inicio de clases de la primera generación.
Lo anterior lo anunció el director del ITMaz, David Noriega Urquidez.
“Informarles que ampliamos nuestra oferta educativa. La semana pasada recién nos autorizaron una nueva carrera, que es la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial. Se suma a las ocho carreras que previamente estábamos ya ofertando en nuestras dos unidades, y que viene a sumar esta nueva ingeniería para cumplir con lo que actualmente está demandando el sector empresarial y el principalmente, y también lo que vendrían siendo los otros sectores de interés que hay en tanto en nuestra región, nuestro estado y por qué no también a nivel nacional”.
Explicó que esta nueva carrera es una de las últimas que se han aprobado por el Tecnológico Nacional de México, y que está relacionada directamente con el manejo de las tecnologías de información, con todo lo que está muy de moda actualmente, muy demandado y que ya no solo es del futuro, sino es el presente.
“Esto abonará hacia la parte del futuro sobre todos los temas relacionados con inteligencia artificial o IA. Vemos que en todos los ámbitos de nuestra vida, el trabajo 24 horas estamos de cierta manera relacionados con algún elemento en nuestro día a día que tiene que ver sí y directamente relacionado con inteligencia artificial, y que los estudiantes interesados a eh ingresar, ya sea que estén ahorita en preparatoria, que ya hayan concluido su preparatoria, esta oferta educativa que es nueva en la entidad, porque en ninguna institución como tal la oferta eh a nivel de ingeniería es una y y también que es una muy buena noticia que es aquí en la parte sur del Estado, esté en Mazatlán, va a hacer una muy buena opción para todos aquellos interesados en eh formarse en una carrera pertinente, de actualidad y que tienen bastante futuro para poder desarrollarse profesionalmente”.
Destacó que solo en Tijuana y Aguascalientes ofrecen esta carrera y ahora Mazatlán pone el ejemplo a nivel Estado y región, así como en el resto de las carreras que ofertan.
“Estamos en tiempo para poderlos aceptar y empezar clases el 17 de agosto. Esperemos que sea de total interés para todos los egresados o próximos a egresar de bachillerato, y los esperamos con las puertas abiertas el Instituto Tecnológico de Mazatlán. La capacidad depende de nuestra infraestructura instalada. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que el 100 por ciento de los aspirantes que ingresen, tengan un lugar asegurado en cuanto a la optimización de las aulas, que inicia en turno matutino y solo presencial, por lo pronto”.
Pidieron ingresar a esta página para mayor información www.mazatlan.tecnm.mx