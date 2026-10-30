Anuncia Estrella Palacios apoyo para fortalecer a la Policía Municipal de Mazatlán

Las solicitudes del Ayuntamiento de Mazatlán para fortalecer el equipamiento de la Policía Municipal recibieron una respuesta favorable, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, aunque todavía no detalló cuántas unidades y equipos recibirá la corporación.

Palacios Domínguez explicó que se hizo entrega de un documento con las peticiones al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante su reciente visita a Sinaloa, para fortalecer a la Policía Municipal de Mazatlán y buscar brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

“Con la buena noticia de que cuando vino ahora el Secretario Omar García Harfuch, fuimos entregándole un documento con peticiones para fortalecer el equipamiento de la Policía Municipal, el cual ya nos contestaron que va a ser contestado de manera positiva”, comentó.

“No les quisiera adelantar exactamente cuántas unidades, cuántos equipos, pero sí, ya nos dijeron que vamos a recibir apoyo”, agregó.

La Alcaldesa señaló que el fortalecimiento de las corporaciones municipales contempla aumentar el número de policías, ampliar su capacitación y dotarlos de más equipamiento y tecnología.

En este sentido, indicó que García Harfuch visitó Culiacán y manifestó su intención de acudir a Mazatlán, aunque no se precisara una fecha para ese encuentro.

“El Secretario Omar García Harfuch, quien tiene mucha experiencia en los temas de seguridad, visitó Culiacán, promete visitar Mazatlán, y la estrategia tiene que ver con el fortalecimiento de las policías municipales en cuanto a mayor número de elementos, mayores capacitaciones y mayor equipamiento y mayor tecnología”, manifestó.

Palacios Domínguez comentó que como parte de las acciones para reforzar a la Policía Municipal, tuvo lugar la incorporación del Grupo de Operaciones Especiales, conformado por 29 elementos que anteriormente pertenecían a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, expresó su reconocimiento a este grupo y señaló que sus integrantes ya forman parte de la corporación de Mazatlán.

“Con este tipo de estrategias fortalecemos la seguridad y estamos trabajando para regresar la tranquilidad y la paz a Mazatlán”, declaró.

De esta forma, de acuerdo con Palacios Domínguez, estas acciones forman parte del trabajo coordinado con los gobiernos estatal y federal para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Municipal y avanzar en la recuperación de la tranquilidad en Mazatlán.