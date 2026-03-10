Anuncia Estrella Palacios apoyos para Mazatlán tras reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum

MÉXICO._ A través del programa “México Imparable”, Mazatlán contará con un Centro Comunitario del Bienestar (CECOBI), además de obras de infraestructura urbana como alumbrado público y bacheo, anunció la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

A través de un comunicado, se informó que la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, estuvo presente la mañana de este martes en una reunión encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, con el objetivo de avanzar en la construcción de Territorios de Paz en diversos municipios del país.

Durante el encuentro realizado en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, en el que participaron 61 presidentas y presidentes municipales del País con los mayores índices de incidencia delictiva, entre ellos Estrella Palacios Domínguez y Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán, Sinaloa, entidad que integra la lista de los ocho estados con mayor número de homicidios dolosos en México.

Se informó en el comunicado que se abordaron estrategias para fortalecer las acciones de seguridad y coordinación entre los tres niveles de gobierno, con el propósito de consolidar entornos seguros y de bienestar para la ciudadanía.

La Alcaldesa informó que ya se trabaja con los enlaces correspondientes para que Mazatlán continúe manteniéndose como un Territorio de Paz, mediante la implementación de programas y estrategias que refuercen la seguridad y el desarrollo comunitario en el municipio.

De igual manera, tras sostener una plática con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la visita este jueves del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la Secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, quienes se reunirán con el sector empresarial para continuar fortaleciendo las acciones de seguridad en el municipio.

“El día de hoy estamos muy contentos que nos hayan invitado a todos los alcaldes, fuimos 61 alcaldes, con nuestra Presidenta y con su gabinete, donde pudimos estar participando de todas las necesidades que se tienen en cada uno de los municipios, y que vamos a recibir apoyos directos del Gobierno Federal para mejorar nuestros municipios”, dijo la Alcaldesa.