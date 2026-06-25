Anuncia Estrella Palacios en sus redes la solicitud de licencia para separarse como Alcaldesa de Mazatlán

Estrella Palacios Domínguez confirmó en sus redes sociales ha tomado la determinación de pedir licencia temporal para separarse del cargo de Alcaldesa de Mazatlán para contender por la Coordinación Estatal de Morena en busca de la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa.

“He tomado la determinación de pedir licencia temporal a mi cargo como Presidenta Municipal de Mazatlán, para contender por la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa”, dice el comunicado que subió Palacios Domínguez a sus redes.

“Lo hago convencida de que en el tiempo que vivimos, defender a un pueblo honesto y valiente como el nuestro es defender también la soberanía nacional. Tomo con valor el reto de avanzar en la revolución de las conciencias por el bien de Sinaloa. ¡Cuento con todas y todos!”.

La tarde de este jueves 25 de junio a las 18:00 horas está convocada una sesión extraordinaria de Cabildo donde se formalizaría la petición de la Presidenta Municipal.

Según un documento, Palacios Domínguez pedirá separarse del cargo por un plazo de seis meses sin goce de sueldo.