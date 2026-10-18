Anuncia Estrella Palacios que buscará la reelección a la Alcaldía de Mazatlán

MAZATLÁN._ Estrella Palacios Domínguez anunció este domingo que buscará la reelección por el Movimiento de Regeneración Nacional a la Alcaldía de Mazatlán.

A través de su cuenta de Facebook, dio a conocer que tras analizarlo con su familia y equipo de trabajo decidió participar en el proceso interno de Morena para la elección de quien coordinará los Trabajos en Defensa de la Cuarta Transformación y la Defensa Nacional en este municipio, como se denomina en dicho movimiento a quien será la persona que encabece la candidatura a la Presidencia Municipal.

Palacios Domínguez es la primera Presidenta Municipal electa de Mazatlán y fue para el trienio 2924-2027.

Apenas el 25 de junio del presente año solicitó licencia a su cargo para ir en busca de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, que ganó la Senadora con licencia, Imelda Castro Castro.