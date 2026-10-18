Anuncia Estrella Palacios que buscará la reelección a la Alcaldía de Mazatlán

MAZATLÁN._ Estrella Palacios Domínguez anunció este domingo que buscará la reelección por el Movimiento de Regeneración Nacional a la Alcaldía de Mazatlán.
A través de su cuenta de Facebook, dio a conocer que tras analizarlo con su familia y equipo de trabajo decidió participar en el proceso interno de Morena para la elección de quien coordinará los Trabajos en Defensa de la Cuarta Transformación y la Defensa Nacional en este municipio, como se denomina en dicho movimiento a quien será la persona que encabece la candidatura a la Presidencia Municipal.
Palacios Domínguez es la primera Presidenta Municipal electa de Mazatlán y fue para el trienio 2924-2027.
Apenas el 25 de junio del presente año solicitó licencia a su cargo para ir en busca de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, que ganó la Senadora con licencia, Imelda Castro Castro.
Palacios Domínguez retomó a la Alcaldía de Mazatlán el 5 de septiembre pasado.
El anuncio de que buscará la reelección lo hace en un momento en que Mazatlán atraviesa por una fuerte crisis de seguridad de julio a la fecha con decenas de homicidios doloroso y feminicidio, así como una crisis económica por cierre de negocios por la violencia y el anuncio la semana pasada de la cancelación de la Expo Feria Canaco Mazatlán 2026 por la inseguridad que se vive en el municipio y la entidad.
La tarde y noche de este domingo se han registrado al menos tres hechos violentos en este puerto con al menos tres personas asesinadas pese al despliegue de cerca de 9 mil elementos de instituciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno para contrarrestar la violencia que en la entidad se incrementó desde el 9 de septiembre del 2924 por la disputa entre facciones del cartel de Sinaloa.