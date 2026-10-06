Anuncia Fernando Pucheta nueva etapa con Partido Verde de cara al proceso electoral de 2027

Una nueva etapa política anunció el ex Alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez al aceptar la invitación de la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México, rumbo al proceso electoral del 2027, destacando que estará atento a las convocatorias del partido.
Aunque no precisó si buscará una candidatura para la alcaldía del puerto u otro puesto, Pucheta Sánchez manifestó a través de un mensaje en sus redes sociales su disposición de continuar trabajando por Mazatlán desde un instituto político, con el que recordó haber participado anteriormente como candidato.
“He decidido responder a una invitación de la dirigencia nacional del Partido Verde, instituto político con el que ya he caminado anteriormente y en el que he participado como candidato”, comentó.
En su pronunciamiento, el ex Alcalde también señaló su respaldo al proyecto nacional que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que desde el Verde contribuirá a su fortalecimiento.
Asimismo, Pucheta Sánchez indicó que comienza esta etapa con responsabilidad, experiencia y cercanía con la ciudadanía, elementos con los que, afirmó, busca mantener su trabajo por el municipio.
“Inicio esta nueva etapa con responsabilidad, experiencia y cercanía con la gente, dispuesto a seguir trabajando por Mazatlán”, declaró.
Sobre sus posibles aspiraciones electorales, indicó que esperará las convocatorias y los mecanismos que establezca el Partido Verde para el proceso de 2027.
“Llegado el momento, estaré atento a las convocatorias y a los procesos que determine el Partido Verde rumbo al proceso electoral de 2027”, manifestó.
Finalmente, Pucheta Sánchez cerró su posicionamiento con un llamado a sumar esfuerzos y reiteró que Mazatlán será la prioridad en esta etapa de su actividad política.
“Hoy toca sumar, construir y trabajar. Mazatlán siempre será nuestra prioridad”, puntualizó.
Destaca Verde experiencia de Pucheta para fortalecer su presencia en Sinaloa
Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México en Sinaloa informó que la incorporación de Fernando Pucheta Sánchez forma parte del fortalecimiento de su estructura y del trabajo político y territorial en los municipios.
Arturo Escobar y Vega, integrante de la dirigencia nacional, así como el presidente estatal, Ricardo Madrid Pérez, y el delegado estatal, Tony Castañeda, dieron la bienvenida al ex Alcalde de Mazatlán y destacaron su experiencia en el servicio público, conocimiento del territorio y cercanía con la ciudadanía.
“En el Partido Verde estamos construyendo un proyecto amplio, incluyente y con presencia en todo Sinaloa. La incorporación de Fernando Pucheta representa sumar experiencia, liderazgo y capacidad para seguir fortaleciendo nuestro trabajo en territorio”, señaló Madrid Pérez.
Madrid Pérez agregó que el partido continuará integrando perfiles con experiencia y capacidad para ampliar su presencia en el estado.
DATO
Fernando Pucheta Sánchez construyó la mayor parte de su trayectoria política en las filas del PRI, partido con el que fue regidor de Mazatlán durante el periodo 2008-2010 y diputado local por el Distrito 19 en la Legislatura 2013-2016.
En 2016 ganó la elección para la Presidencia Municipal y asumió el cargo el 1 de enero de 2017, luego de un proceso de impugnaciones que confirmó su triunfo con una diferencia de 65 votos.
En enero de 2018 se separó de la alcaldía para buscar la reelección, como candidato de la coalición integrada por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, pero perdió frente a Luis Guillermo Benítez Torres.
En 2021 volvió a contender por la Presidencia Municipal, esta vez como candidato común del PRI, PAN y PRD, sin conseguir regresar al cargo, al ser nuevamente derrotado por Benítez Torres.
Tras un breve paso por la Secretaría de Turismo de Sinaloa en 2022, Pucheta Sánchez renunció al PRI en junio de 2023, después de aproximadamente tres décadas de militancia.
Posteriormente manifestó su interés en buscar la candidatura de Morena a la Alcaldía para las elecciones de 2024, aunque no obtuvo la postulación.
De esta forma, su incorporación al Partido Verde representa una nueva etapa partidista, desde la que ha expresado su disposición a atender las convocatorias rumbo al proceso electoral de 2027.