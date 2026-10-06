Anuncia Fernando Pucheta nueva etapa con Partido Verde de cara al proceso electoral de 2027

Una nueva etapa política anunció el ex Alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez al aceptar la invitación de la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México, rumbo al proceso electoral del 2027, destacando que estará atento a las convocatorias del partido.

Aunque no precisó si buscará una candidatura para la alcaldía del puerto u otro puesto, Pucheta Sánchez manifestó a través de un mensaje en sus redes sociales su disposición de continuar trabajando por Mazatlán desde un instituto político, con el que recordó haber participado anteriormente como candidato.

“He decidido responder a una invitación de la dirigencia nacional del Partido Verde, instituto político con el que ya he caminado anteriormente y en el que he participado como candidato”, comentó.

En su pronunciamiento, el ex Alcalde también señaló su respaldo al proyecto nacional que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que desde el Verde contribuirá a su fortalecimiento.

Asimismo, Pucheta Sánchez indicó que comienza esta etapa con responsabilidad, experiencia y cercanía con la ciudadanía, elementos con los que, afirmó, busca mantener su trabajo por el municipio.

“Inicio esta nueva etapa con responsabilidad, experiencia y cercanía con la gente, dispuesto a seguir trabajando por Mazatlán”, declaró.

Sobre sus posibles aspiraciones electorales, indicó que esperará las convocatorias y los mecanismos que establezca el Partido Verde para el proceso de 2027.

“Llegado el momento, estaré atento a las convocatorias y a los procesos que determine el Partido Verde rumbo al proceso electoral de 2027”, manifestó.

Finalmente, Pucheta Sánchez cerró su posicionamiento con un llamado a sumar esfuerzos y reiteró que Mazatlán será la prioridad en esta etapa de su actividad política.