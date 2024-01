La construcción del puente a desnivel en el cruce de la avenida Múnich y el Libramiento Luis Donaldo Colosio está por dar inicio con una inversión de 240 millones de pesos, además de que también se hará la segunda etapa de la rehabilitación de la Avenida Insurgentes, anunció el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

”Ya vamos a empezar a construir el puente de la Colosio y la Múnich o Juan Pablo II, ya el miércoles vamos a dar a conocer todo un programa, pero ese ya lo tengo, no me lo hace la Federación, lo vamos a hacer nosotros aquí el Presidente (Municipal y el Gobierno del Estado), 240 millones de pesos en el puente (se van a invertir)”, expresó Rocha Moya.

”Esa obra la vamos a empezar ya, la vamos a licitar para estar en condiciones de empezarla y que se trabaje incluso en el periodo de elecciones, no tengo el tiempo (de conclusión de la obra), luego lo vamos a ver, no va a tardarse mucho porque le vamos a meter el acelerador, no vamos a esperar que si se nos acabó el dinero, toda obra que nosotros empecemos tenemos manera de concluirla, la vamos a hacer juntos, yo espero que antes de que se vaya el Presidente (de la República, Andrés Manuel López Obrador) la estemos inaugurando, ojalá”.

Agregó que también ya se está trabajando en la primera etapa de la remodelación de la Avenida Insurgentes y ayer viernes encargó que le liciten la segunda etapa de esa misma avenida que había pedido mucho el Presidente Municipal.

”Entonces vamos a hacer el segundo plano, toda la insurgentes la vamos a hacer porque atraviesa ahí colonias, como la esa Juárez, hay una ola de locos amigos míos de la época de los aceleres de los 70, muy amigos, gentes luchadores y son colonias, entonces vamos a concluir la Avenida, esta nos cuesta más de 60 millones de pesos, ya habíamos acordado nada más que él me pidió la segunda mitad y ayer se las autoricé, porque él me estuvo diciendo, la segunda (etapa) es como la mitad de la avenida Insurgentes, entonces vamos a hacerlo”, continuó Rocha Moya.

Momentos antes el Alcalde dio a conocer que en la reunión que sostuvo el viernes con el Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado se concretaron obras importantes para Mazatlán y el jueves el Gobernador sostendrá una reunión con los presidentes municipales para los anuncios.

”Se concretó de entrada una gran cantidad que le corresponde a él decirlo, pero te voy a dar dos obras principales, el puente de Colosio y Múnich, ese ya es un hecho y el tema de la segunda etapa de la Insurgentes de entrada, que nada más ahí andamos arriba de 250 millones de pesos, nada más en eso, y obviamente aparte está el tema de los drenajes y el tema de los pluviales que también está otra inversión importante ahí, pero que me quisiera esperar porque él va a dar la primicia el día jueves de los anuncios de lo que le corresponde a cada municipio”, añadió González Zataráin.

Precisó que ese día el Gobernador dará a conocer cuánta inversión enviará a cada uno de los municipios, son recursos estatales.

En diferentes ocasiones Rocha Moya ha manifestado que cuando andaba en campaña para Gobernador del Estado un automovilista le pidió la construcción del puente entre la avenida Múnich y el Libramiento Luis Donaldo Colosio para agilizar la circulación vehicular en esa zona actualmente muy congestionada, por lo que ahora ya está a punto de iniciar esa obra.