Anuncia Gobierno de Mazatlán apoyos a personas que les han robado su motocicleta

Tras manifestar que se tiene un operativo en contra del robo de motocicletas donde hay avances en recuperación de este tipo de unidades y de detención de presuntos responsables de este delito, la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez anunció que se brindarán algunos apoyos a personas a quienes les han robado este tipo de vehículos.

“En el caso específico de Mazatlán tenemos un operativo de motocicletas que son diferentes puntos donde se tienen revisiones y también hay un avance en recuperación de motocicletas y de detenidos, decirles a las personas que han sufrido un robo de motocicleta que el Gobierno Municipal estamos trabajando para tener un corralón propio y para tener medidas en las que las personas no tengan que pagar por ir a recuperar su moto”, añadió Palacios Domínguez.

“Estamos ahorita, de hecho justamente lo vimos en la Mesa de Seguridad esta mañana las acciones que se están haciendo, hubo un acercamiento del Secretario del Ayuntamiento, el licenciado Moisés Ríos con el Vicefiscal (en el sur del estado) para ver el convenio que se tiene actualmente con un corralón privado la terminación de este para tener nosotros un espacio donde podamos apoyar a las personas que han sufrido algún robo”.

Apenas el pasado lunes el Vicefiscal en el sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho, manifestó que desde que se incrementó la violencia en septiembre del 2024 en la entidad también aumentó el robo de vehículos en la región sur del Estado y actualmente se reciben entre 15 a 16 denuncias por semana por robo de vehículos, principalmente de motocicletas, primordialmente en Mazatlán.

La Presidenta Municipal enfatizó que siempre ayuda mucho la cultura de denuncia y que se manifiesten también las personas que necesitan apoyo o que han sufrido algo de esta naturaleza.

”Y según los datos que se proporcionaron ahí mismo en la Mesa de Seguridad aquí en Mazatlán gracias a los operativos de la Mesa Interinstitucional van a la baja en el Municipio de Mazatlán, entonces sabemos que hay muchas áreas de oportunidad, no queremos que pase ni siquiera uno sólo y vamos a estar trabajando todos los días para que los diferentes puntos que se tienen de operativos en recuperación de motocicletas sigan avanzando”, continuó.

Precisó que si las personas ya tuvieron un robo de motocicletas el Gobierno Municipal quiere apoyarlos.

“Si alguien ha tenido esa experiencia que vaya a Palacio Municipal ahí los atenderemos, busquen en la Secretaría del Ayuntamiento el apoyo porque estamos ahorita, de hecho por instrucciones también de nuestro Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, que vino hace algunos meses, ustedes supieron, hemos estado trabajando ya este tema en la Mesa de Construcción de Paz”, continuó.

“Y hemos estado inmediatamente en cuanto se recuperan tenerla de manera provisional, con acuerdo del Ministerio Público, para regresarlas a sus dueños sin mayor costo económico para ellos, incluso surgieron ahorita en la Mesa de Construcción de paz algunos apoyos extras que podemos darles como son algunos GPS para motocicletas o proporcionarles algún apoyo adicional que por supuesto nosotros tenemos tenemos consciencia de que eso es algo que lamentablemente pasa en Mazatlán, pero que estamos tomando acción y que se están viendo los resultados”.

Recalcó que se quiere que siga a la baja el robo de motocicletas por lo que el operativo de recuperación de ese tipo de unidades están en diferentes puntos, los cuales se mueven de lugar como estrategias para disminuir este delito.

En el caso de las privaciones de la libertad o desapariciones que se han registrado en Mazatlán la Alcaldesa dijo que ese es un tema de orden federal y el Gobierno Municipal colabora con las autoridades estatales y municipales.

“Y decirles por ejemplo en el caso de desaparecidos que es un tema muy sensible, es un caso que nosotros con mucha empatía hemos tratado, ha habido familiares de víctimas que se han acercado ahí a Palacio Municipal, que los hemos atendido en reuniones privadas, hemos hecho ya dos reuniones por parte del DIF Municipal donde diferentes colectivos han recibido apoyo económico y apoyo también psicológico, jurídico”, continuó.

“Y en diferentes apoyos que se les dá nuestro digamos mensaje a todas esas personas es que se puedan acercar a Palacio Municipal y nosotros los estaremos apoyando desde nuestras competencias municipales que es un acompañamiento propiamente , por ejemplo comentarles el día de ayer estuvieron realizando labores de búsqueda en El Roble”.

Reiteró que lo que hace el Gobierno de Mazatlán es acompañamiento, a veces algunos colectivos de búsqueda han pedido apoyos en maquinaria, también en diversos temas de acompañamiento en materia de seguridad estatal o federal y dentro de las competencias municipales se asegura que dichas personas se sientan que no están solas, que están acompañadas de su Presidenta Municipal.

“Y siempre este tema de seguridad, yo siempre lo he manifestado desde que iniciamos nuestra administración es la prioridad número uno, ayer tuve la visita muy especial de jóvenes estudiantes de Leyes de la UAdeO y de Criminalística, estuvieron haciendo preguntas y una de ellas era justamente que cuál era el reto más importante como Gobierno Municipal”, continuó.

”Yo les compartí el Plan de Desarrollo Municipal que tenemos, que ustedes conocen muy bien, que fue construido con participación ciudadana en donde se engloban los cuatro ejes estratégicos de nuestra administración y el número uno es Seguridad y Transformación; el número dos es un Mazatlán Moderno y Sostenible; número tres Ordenado y Eficiente y número cuatro Cultural y Humanista”.

Recalcó que justamente se trabaja todos los días para brindar resultados y en su caso es la primera mujer Presidenta Municipal de Mazatlán electa en las urnas y como tal se ha propuesto darle resultados a la ciudadanía y escuchar y atender lo principal que está sucediendo en Mazatlán y justamente el número uno es la seguridad y todos los días va a la Mesa de Construcción de Paz y diariamente se revisan las áreas de oportunidad que se pueden mejorar como sociedad.