$!Anuncia Gran Acuario Mazatlán actividades para la ‘Semana de la Inclusión’

En busca de promover la integración de las personas con discapacidad, el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés anunció este viernes la realización de la “Semana de la Inclusión”, una jornada especial que, del 1 al 9 de diciembre, ofrecerá actividades educativas y recreativas dirigidas a niñas, niños y jóvenes con autismo o alguna condición especial.

En coordinación con el CRIT Sinaloa, el programa busca generar espacios seguros, accesibles y divertidos que permitan a los menores sentirse integrados a la sociedad, así como desarrollar habilidades motrices y conocer de cerca las atracciones del Acuario; así lo indicaron los organizadores.

En rueda de prensa esta mañana, Simón Norris, director general del Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, acompañado del director ejecutivo Rafael Lizárraga, y otros colaboradores, se dio a conocer los detalles del evento, el cual iniciará el próximo lunes a las 9:30 horas con su primera actividad oficial.

“Nosotros siempre tenemos destinado una política de inclusión para todos en el Acuario, pero nuestro equipo está desarrollando, está planeando recorridos sensoriales para la gente que no pueda ver o que tenga algún problema de discapacidad, para que así todos puedan disfrutar del espectacularidad que ofrece el Acuario, y es algo muy importante”, dijo Simón Norris.

Andrea Toledo, gerente de educación, informó que la Semana de la Inclusión contará con recorridos guiados y diseñados especialmente para personas con discapacidad, en los cuales participarán estudiantes de escuelas CAM (Centro de Atención Múltiple) y diversas asociaciones invitadas al evento.