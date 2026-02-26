Anuncia Grupo Panamá cierre de dos sucursales, en Culiacán y Mazatlán

El Grupo Panamá informó ajustes en los puntos de venta en Culiacán y Mazatlán.

De acuerdo con la publicación en su página y redes sociales, la empresa restaurantera originaria de Mazatlán indicó que cerró dos sucursales.

“Adiós vaquero” es la despedida publicada en un video emotivo con fragmentos de la película Toy Story.

Desde que en septiembre de 2024 se destacó una pugna entre dos grupos del narcotráfico por territorios, Sinaloa y sus sectores productivos y de servicios han sido de los más afectados por la baja afluencia de turistas y ventas.

El grupo restaurantero Panamá no es la excepción y acaba de anunciar el cierre de dos de sus puntos de venta, de Culiacán y Mazatlán.

Se trata del sitio con venta de pasteles y repostería ubicado por la Avenida Juan Pablo II, en Mazatlán, cerca de la preparatoria Vasconcelos y Cbtis 51 de Villa Galaxia, que surtía a toda el área de Villa Satélite, Salvador Allende, entre otras más colonias de los alrededores.

La segunda sucursal se ubicaba en Quintas Moras de Culiacán.

En el texto, solo agradecen la preferencia que la población ha venido dando en ambas tiendas del reconocido grupo empresarial que cuenta con 50 sucursales por todo Sinaloa.