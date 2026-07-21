Anuncia Infonavit Feria del Crédito para Vivienda para el Bienestar en Mazatlán

Información sobre el Programa de Vivienda para el Bienestar, otras opciones de créditos y la aplicación de Infonavit Solución Integral para los financiamientos que eran impagables, se otorgarán dentro de la Feria de Crédito del próximo sábado 25 de julio en un horario de 9:00 a 14:00 horas en las oficinas del instituto, ubicadas por la Avenida Río Culiacán 1151 en la Colonia Tellerías, a un costado de la Unidad Administrativa.

Las y los asistentes podrán solicitar información sobre créditos para adquirir una vivienda o terreno, así como para pagar una hipoteca del banco.

Además, se podrá recibir asesoría sobre Mejoravit solo para ti, para mejorar, ampliar o reparar su hogar.

Las personas que tengan un crédito que era impagable recibirán información sobre los beneficios que obtuvieron con la implementación del programa Infonavit Solución Integral, los cuales van desde reducciones importantes al saldo, la tasa de interés o la mensualidad, hasta la liquidación completa del financiamiento.

Además, los interesados podrán recibir información acerca del Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual permite adquirir vivienda a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, tienen al menos seis meses de antigüedad laboral y no cuentan con un crédito hipotecario.

A la par, se realizarán Ferias del crédito en las ciudades de Culiacán y Los Mochis con el propósito de asesorar a las y los trabajadores sobre las opciones de crédito disponibles.

Los Centros de Servicio INFONAVIT (CESI), se encuentran ubicados en Culiacán en el Bulevar Lola Beltrán 3427-A, interior P.B. de la Colonia Pradera Dorada.

En Los Mochis, por la Avenida Heriberto Valdez 185, en la Colonia Centro de Ahome.

El Infonavit llama a actualizar sus datos personales, desde el teléfono, correo electrónico y dirección, en Mi Cuenta INFONAVIT (www.micuenta.infonavit.org.mx) o en los Centros de Servicio del Instituto.