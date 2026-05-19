$!Anuncia Jumapam disminución del suministro de agua en todo Mazatlán el viernes

El próximo viernes se realizará un paro técnico en la Planta Potabilizadora Los Horcones para realizar trabajos de mantenimiento previo a la temporada de lluvias, lo que causará una baja notoria del suministro de agua potable para toda la ciudad de Mazatlán, anunció la Jumapam.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán agregó que dichos trabajos se realizarán de las 8:00 a las 12:00 horas, por lo que se estima que la recuperación del suministro de agua en la ciudad se verá progresivamente en el transcurso del resto de ese 22 de mayo.

“Jumapam informa a la población mazatleca que este viernes 22 de mayo se realizará un paro técnico en la Planta Potabilizadora Los Horcones, a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento previo a las temporadas de lluvias, lo cual causará una baja notoria en el suministro de agua potable para toda la ciudad de Mazatlán”, añadió la paramunicipal en un comunicado.

Ante esta situación se recomienda a la población tomar sus precauciones como almacenar previamente el agua y utilizarla ese día para las necesidades más básicas mientras se restablece el su totalidad el suministro.