$!Anuncia Jumapam que subirá $4 la tarifa de agua potable doméstica y 13 pesos la no doméstica a partir de 2026

MAZATLÁN._ A partir de este jueves 1 de enero la Jumapam subirá 4 pesos la tarifa de agua potable doméstica al pasar de 109 pesos a 113; en el caso de los usuarios no domésticos pasa de 352 a 365 pesos, con un ajuste de 13 pesos, que aplicará en los recibos de consumo de enero.

A través del comunicado 443, la Jumapam informó que esta medida es en cumplimiento a los ordenamientos de ley que rigen a Jumapam para el suministro de los servicios hídricos. Y que a partir del 1 de enero de 2026 se aplicará un ajuste tarifario en los recibos de consumo, basado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que durante 2025 tuvo una inflación general anual del 3.8 por ciento.

“No se trata de un aumento en la tarifa del agua, sino de un ajuste que, por Ley, los organismos operadores estamos obligados a realizar un ajuste tarifario al inicio del año, el cual se calcula con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor y es aprobado por el Consejo Directivo”, explicó el Gerente Comercial de Jumapam, Óscar Humberto Calzadillas Pérez.