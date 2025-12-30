$!Anuncia Jumapam que subirá $4 la tarifa de agua potable doméstica y 13 pesos la no doméstica a partir de 2026

MAZATLÁN._ A partir de este jueves 1 de enero la Jumapam subirá 4 pesos la tarifa de agua potable doméstica al pasar de 109 pesos a 113; en el caso de los usuarios no domésticos pasa de 352 a 365 pesos, con un ajuste de 13 pesos, que aplicará en los recibos de consumo de enero.
A través del comunicado 443, la Jumapam informó que esta medida es en cumplimiento a los ordenamientos de ley que rigen a Jumapam para el suministro de los servicios hídricos. Y que a partir del 1 de enero de 2026 se aplicará un ajuste tarifario en los recibos de consumo, basado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que durante 2025 tuvo una inflación general anual del 3.8 por ciento.
“No se trata de un aumento en la tarifa del agua, sino de un ajuste que, por Ley, los organismos operadores estamos obligados a realizar un ajuste tarifario al inicio del año, el cual se calcula con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor y es aprobado por el Consejo Directivo”, explicó el Gerente Comercial de Jumapam, Óscar Humberto Calzadillas Pérez.
Al respecto, el gerente general de Jumapam, Jorge Guadalupe González Naranjo, comentó que esta medida da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, que, a través de la CEAPAS, ordena que cada año las tarifas sean adecuadas a los parámetros inflacionarios; pero lo más importante es que con la actualización se cuida no impactar la economía de las familias mazatlecas, ya que no es un aumento, sino un ajuste.
Dicho ajuste tarifario se efectúa con el aval del Consejo Directivo de Jumapam, que en su última sesión, celebrada el pasado 11 de diciembre, aprobó por unanimidad que la actualización de las tarifas de servicios para el próximo año se haga basados en el INCP, previendo proteger la economía de las familias mazatlecas, ya que en el caso de los usuarios domésticos sólo aumenta 4 pesos, al pasar de 109 pesos a 113; en el caso de los usuarios no domésticos pasa de 352 a 365 pesos, con un ajuste de 13 pesos, que aplicará en los recibos de consumo de enero.