Anuncia Max Peraza cierre de sucursal de bar en Mazatlán

Con nostalgia, pero también con el propósito de celebrar junto a sus clientes, el cantante y empresario mazatleco Max Peraza anunció el cierre de la sucursal de Agustito Sport Bar ubicada sobre la avenida Santa Rosa, el primer establecimiento de este concepto que abrió hace más de tres años.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Peraza compartió la noticia con sus seguidores y señaló que, aunque se encuentran tristes por cerrar el lugar con el que comenzó este proyecto, quieren despedirlo con una fiesta para agradecer a quienes los acompañaron durante estos años.

“Estamos un poquito agüitados y tristes porque vamos a cerrar el primer Agustito que abrimos, el primero que abrimos hace más de tres años, pero queremos hacerlo con una fiesta en grande”, expresó.

El cantante explicó que la celebración estará especialmente dedicada a los clientes frecuentes del establecimiento, a quienes buscan “apapachar” y consentir como una forma de agradecer su preferencia.

La fiesta de cierre se realizará el sábado 10 de octubre y contará con la participación de Grupo La Reta, Grupo Rodo y Max Peraza, quien también subirá al escenario para compartir parte de su repertorio con los asistentes.

Peraza aclaró que el cierre de esta sucursal no significa el fin del concepto Agustito, pues el establecimiento ubicado en el Malecón continuará abierto para recibir a los clientes.

“Mi gente, no es una despedida, solamente es comentarles que estamos agradecidos y que esperamos contar con ustedes allá en el Agustito del Malecón”, manifestó.

El empresario también adelantó que los clientes frecuentes de la primera sucursal tendrán algunas promociones y ventajas en el Agustito del Malecón.

En su mensaje, Max Peraza no especificó las causas por las que decidió cerrar la sucursal de avenida Santa Rosa, limitándose a anunciar el término de operaciones del establecimiento y a invitar a sus clientes a acompañarlo en la celebración de despedida.

De esta manera, el lugar que dio inicio al proyecto hace más de tres años tendrá su última jornada con música en vivo y la presencia del propio cantante, antes de dar paso a una nueva etapa del concepto en su ubicación del Malecón.