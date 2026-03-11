Anuncia Presidenta de la República que se tendrá C-5 en Culiacán y Mazatlán: Alcaldesa

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este miércoles en su conferencia de prensa mañanera que se tendrán sistemas de videovigilancia C-5 en Culiacán y Mazatlán, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“También es muy importante una de las noticias que hoy escuchamos de parte de la propia Presidenta (de la República), la doctora Claudia Sheinbaum, en la Mañanera del Pueblo, es de que en Sinaloa tendremos C-5 en Culiacán y en Mazatlán”, dijo Palacios Domínguez en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Entonces también fue uno de los temas que se hablaron en la Mesa de Construcción de Paz Estatal el día de hoy (este miércoles en la Cuarta Región Naval), lo abordó el tema nuestro Gobernador donde nos explicaba que ya hay recurso federal para que este C-5, echar a andar este proyecto que va ser fundamental para tener mejores condiciones de inversión, de todo lo que tiene que ver con las actividades económicas que se realizan aquí en Mazatlán”.

Agregó que otro de los temas que son muy relevantes es el de las temporadas turísticas que vienen, se tiene buenos números y expectativas para la Semana Santa, Semana de la Moto, así como la temporada de arribo de cruceros, este miércoles llegó uno y el jueves se espera a tres, pero todo en marzo llegarán 15 cruceros en total con lo que se consolida Mazatlán como un referente de turismo de cruceros a nivel nacional e internacional y se sigue creciendo en ese ámbito también.

Desde la conferencia de prensa la Mañanera del Pueblo realizada el martes desde Palacio Nacional el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el fortalecimiento de los C-5 en Culiacán y Mazatlán.

“La Presidenta nos acaba de instruir una evaluación del C-5, del Centro de Monitoreo de Culiacán y de Mazatlán, que se está realizando esta semana el levantamiento para hacer un fortalecimiento con recursos federales del C-5 de Culiacán y Mazatlán principalmente, que es donde mayor incidencia hay, más del 60 por ciento, 70 por ciento de los delitos de alto impacto que se cometen en el estado se cometen en Culiacán”, dijo García Harfuch en esa ocasión.

El C-5 es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto con el Pueblo, actualmente es la dependencia de la Ciudad de México encargada de monitorear la seguridad y atender emergencias las 24 horas del día, utiliza cámaras de videovigilancia, gestiona el número de emergencias 911 y botones de pánico, además coordina corporaciones de policías, cuerpos de auxilio y rescate para mejorar la seguridad.

El titular de la SS y PC añadió que obviamente sigue habiendo delitos, pero no se ve lo que se veía al inicio de la actual administración federal que había un convoy de camionetas o varios convoyes de camionetas dentro de Culiacán y eso no se ve ya.

“Sin embargo, falta mucho por hacer y estamos trabajando para que todo regrese a la normalidad”, agregó García Harfuch el martes cuando también anunció que este jueves 12 de marzo vendría a este puerto para reactivar el turismo en Mazatlán junto con la Secretaria de Turismo federal, pero la tarde de este miércoles se anunció que se pospuso esa reunión para el viernes y no se contempla la asistencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Presidenta Municipal también informó que el martes un total de 61 presidentes y presidentas municipales sostuvieron una reunión con la Presidenta de la República y todo su gabinete de trabajo, donde les presentaron varios programas a los que se les invita a participar.

“Principalmente hay dos, el de convertir a Mazatlán en un territorio de paz y el otro es México Imparable, en cuanto a México Imparable se busca tener un Centro Comunitario del Bienestar, informarles que ya tenemos el predio, ya lo pusimos en estudio, ya lo presentamos ante el Gobierno Federal y ya le dieron el visto bueno, ya está palomeado, también con recurso y entonces estamos ahí hablando de que vamos a beneficiar a alrededor de 18 mil personas, que son las Praderas Doradas, es Pradera Dorada en donde pondremos este Centro Comunitario del Bienestar”, continuó.

“Y también informarles que aparte de México Imparable tenemos también participación dentro de un programa de festivales culturales que pronto les daremos a conocer cuáles serían, eso es por parte de la Secretaría de Cultura federal, estuvo ahí presente la Secretaria Claudia Curiel con quien ya tuvimos reuniones virtuales, ayer tuve la oportunidad de tener reunión presencial”.

Además dijo que se está participando en un programa nacional de clases de boxeo gratuitas, el cual se va llevar a cabo en Lomas del Ébano, en este puerto y será para todas las niñas, niños, jóvenes que quieran estudiar este deporte.

El municipio de Mazatlán también participa en otros programas como el de Viviendas del Bienestar, en las Tejedoras de la Patria con la Secretaria de la Mujer, Citlali Hernández y también se va abrir un nuevo Centro Libre de Mujeres en Villa Unión y el Infonavit Playas.

“Y comentarles que estamos muy contentos de participar de esos programas que tienen una visión de fomentar la atención a las causas, que es a través del deporte, la cultura y la educación, agradecemos a nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum y a nuestro Gobernador el respaldo que nos dan para poder participar en estos programas”, continuó sobre la reunión a la que asistieron las y los alcaldes de los 61 municipios con mayor incidencia delictiva del país, entre ellos Mazatlán y Culiacán.

“Y también comentarles que además de esos que ya les mencioné vamos a estar participando de otros programas que el día de ayer nos presentaron y que ya estamos inscribiéndose para poder dárselos a conocer próximamente, entonces básicamente nos puso la doctora Claudia a disposición todos los enlaces de los enlaces de los diferentes secretarios y secretarias del Gobierno Federal para que nosotros podamos participar de varios apoyos directos federales que nos van a estar otorgando”.

También informó que por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se va dar a Mazatlán apoyo directo para bacheo y para luminarias en varias colonias en donde se ha detectado que hay más necesidad de iluminación, algunas de ellas ya han sido beneficiadas con el programa local de Mazatlán Brilla y también con el Maz Bachetón, pero un apoyo extra del Gobierno federal no cae mal.