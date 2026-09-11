$!Anuncia Privé cierre en Mazatlán tras congelamiento de cuentas de sociedad vinculada a Ricardo Velarde

En medio del congelamiento de cuentas bancarias de sociedades vinculadas con el empresario y ex Secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Jesús Velarde Cárdenas por la Unidad de Inteligencia Financiera, el centro nocturno Privé anunció que este será su último fin de semana de operaciones en Mazatlán. El establecimiento confirmó su cierre a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, donde inicialmente publicó un video con la palabra “gracias” y posteriormente informó que se tratará de su último fin de semana de actividades.

El anuncio ocurre después de que trascendiera el congelamiento de cuentas de diversas razones sociales en las que Velarde Cárdenas aparece como socio. Una de las empresas donde Ricardo “Pity” Velarde es socio es Grupo Priben, S.A. de C.V., sociedad relacionada comercialmente con Privé. De acuerdo con la información disponible sobre el establecimiento, Privé opera comercialmente bajo la razón social Grupo Priben, S.A. de C.V., cuya actividad económica corresponde al giro de bares, cantinas y similares. De esta manera, el anuncio del cierre se presenta en un contexto marcado por las medidas aplicadas contra sociedades vinculadas empresarialmente con Velarde Cárdenas.

Hasta el momento, Privé no ha informado públicamente la causa directa de su cierre ni ha detallado las circunstancias que llevaron a poner fin a sus operaciones en Mazatlán. En sus publicaciones, el establecimiento se limitó a anunciar su despedida y agradecer a sus clientes, sin ofrecer mayores explicaciones sobre la decisión. El caso de Grupo Priben forma parte de una serie de sociedades relacionadas con Ricardo Velarde que quedaron bajo la medida de congelamiento de cuentas.