Anuncia Rocha Moya apoyo directo a familias afectadas por inundaciones en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un plan de apoyo inmediato para familias cuyas viviendas resultaron afectadas por las lluvias torrenciales registradas recientemente en Mazatlán, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya este sábado, en su visita al puerto.
Durante su discurso como invitado de honor en el primer informe legislativo de la Diputada federal Graciela Domínguez Nava, el Gobernador se comprometió a entregar cheques y ayuda material directamente a las personas damnificadas.
En su mensaje, Rocha Moya dejó claro que el respaldo por parte del Gobierno estatal será sin intermediarios y con la mayor celeridad posible, para que las familias afectadas puedan recuperarse lo más pronto.
“Vamos a apoyar a las personas que se les metió el agua a sus casas y no voy a esperar ni voy a mandar pedir dinero ni cosas para apoyarlos, a dos días de que me entreguen la lista, vamos a venir a entregarles un cheque en sus manos y algunas ayudas materiales”, comentó.
“Es mucho lo que vamos a entregar, sí, pero también es poquito para que nos alcance para todos. Porque siempre vamos a seguir apoyando”.
De esta forma, el Mandatario estatal instruyó de forma pública al Secretario de Administración y Finanzas de la entidad, Joaquín Alberto Landeros Güicho, agilizar la liberación de los recursos y que se cumpla con la entrega en el plazo establecido.
Ante esta situación, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez comentó que, por parte del Ayuntamiento de Mazatlán, se han desplegado brigadas del Sistema DIF Municipal y la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social para levantar un censo detallado de las familias que sufrieron daños.
Señaló que el trabajo se está realizando de manera directa en los hogares de las 25 colonias del puerto que mayor afectación presentaron, con el objetivo de detectar las necesidades que tengan.
“Estamos haciendo un levantamiento en las colonias que fueron afectadas cuando se registraron las lluvias fuertes. Ya tenemos una lista preliminar que le hicimos llegar al Gobernador, pero seguimos recorriendo las colonias que resultaron dañadas”, declaró Palacios Domínguez.
“Estamos visitando vivienda por vivienda para conocer las necesidades de las familias, ya sean electrodomésticos, materiales o cualquier apoyo que requieran”.
La Alcaldesa destacó que las brigadas están desplegadas en todas las zonas impactadas por la tormenta con la intención de no dejar ninguna familia sin ser registrada y poder recibir este apoyo.
La entrega de estos apoyos se prevé inicien en los próximos días, una vez se concluya y valide el censo de familias afectadas para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesiten.