Anuncia Rocha Moya apoyo directo a familias afectadas por inundaciones en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un plan de apoyo inmediato para familias cuyas viviendas resultaron afectadas por las lluvias torrenciales registradas recientemente en Mazatlán, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya este sábado, en su visita al puerto.

Durante su discurso como invitado de honor en el primer informe legislativo de la Diputada federal Graciela Domínguez Nava, el Gobernador se comprometió a entregar cheques y ayuda material directamente a las personas damnificadas.

En su mensaje, Rocha Moya dejó claro que el respaldo por parte del Gobierno estatal será sin intermediarios y con la mayor celeridad posible, para que las familias afectadas puedan recuperarse lo más pronto.

“Vamos a apoyar a las personas que se les metió el agua a sus casas y no voy a esperar ni voy a mandar pedir dinero ni cosas para apoyarlos, a dos días de que me entreguen la lista, vamos a venir a entregarles un cheque en sus manos y algunas ayudas materiales”, comentó.

“Es mucho lo que vamos a entregar, sí, pero también es poquito para que nos alcance para todos. Porque siempre vamos a seguir apoyando”.