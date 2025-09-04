Anuncia Rocha Moya creación de protocolo de atención a víctimas colaterales por violencia en Sinaloa

Diseñan protocolo de atención a heridos y víctimas colaterales por confrontaciones violentas en hospitales de Sinaloa; tanto heridos como les lesionados colaterales serán atendidos inmediatamente, aseguró el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya

En entrevista sobre la reunión que sostuvo con los directores de los hospitales de Sinaloa, anunció la creación de un protocolo de atención a las víctimas colaterales.

Agregó en este tema de los hospitales, que el miércoles sostuvo la reunión con los directivos de Salud para diseñar el operativo de seguridad con todos y de un protocolo para el manejo de los heridos, según sea el caso.

“Sí se diseño el protocolo para el manejo de heridos. ¿Qué heridos y cómo los vamos a cuidar? Porque hay quienes resultan de la confrontación y los colaterales que hay que distinguir, porque en cada uno debe atenderse diferente, pues a las víctimas colaterales seguramente no les van a dar seguimiento los otros”.

Rocha Moya agregó que de siempre ha habido una comisión de víctimas que atiende a este tipo de víctimas productos de las confrontaciones.

“Mira de todos los que resultan dañados por la violencia tenemos nosotros una comisión de víctimas que tienen un presupuesto y que los atiende inmediatamente a todos”.

Y es que tras los recientes ataques registrados en hospitales de Culiacán, donde grupos armados han tratado de rematar a pacientes heridos y en los que también han resultado afectados civiles ajenos a la violencia, para ello diseñaron protocolos de seguridad y atención médica para víctimas en este tipo de hechos.

El gobernador reiteró que estas acciones atenderán tanto a las víctimas directas de los enfrentamientos como a las personas que estaban en el sitio y son lesionados.