Anuncia Rocha Moya instalación de sede operativa de la Guardia Nacional en Mazatlán

Como parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad y mejorar la presencia operativa de elementos de seguridad, se anunció la instalación de una nueva base de la Guardia Nacional en Mazatlán, por parte del Gobierno de Sinaloa.

Fue el Gobernador Rubén Rocha Moya quien dio a conocer esta información durante su reciente visita al puerto, el cual señaló que esta acción responde a una necesidad por tener una respuesta más inmediata a distintas emergencias que se puedan presentar.

Rocha Moya expresó que actualmente se está trabajando en la búsqueda de un terreno para la instalación de esta nueva base, con la cual se busca mejorar la presencia operativa de esta corporación en la zona sur, así como una mayor cercanía con la población.

“Queremos que esta nueva sede esté lo más cercana posible a la población, para que la Guardia Nacional tenga presencia inmediata y de proximidad. El general (Santos Gerardo Soto), me informó que ya se cuenta con el dinero para construir la sede, así que en cuanto tengamos el terreno podremos avanzar”, comentó.

El gobernador informó que actualmente se está buscando el terreno adecuado para la construcción de esta base, el cual se buscará sea un espacio cercano a las áreas de mayor circulación ciudadana.

“Ando buscando un terreno muy cercano; acabo de hablar con un empresario para ver si esta misma semana definimos un predio donde construir la base de la Guardia Nacional”, dijo.

En este sentido, Rocha Moya explicó que esta obra podría ponerse en marcha en cuanto se autorice formalmente el terreno que se estará utilizando, ya que la Guardia Nacional ya cuenta con los recursos federales asignados para la construcción de esta sede.

Asimismo, destacó que se decidió instalar la base de la Guardia Nacional en Mazatlán, por ser esta institución un cuerpo de proximidad con uniformes y protocolos que buscan generar confianza y accesibilidad entre los ciudadanos y sus visitantes.

Detalló que, a diferencia de otras corporaciones, la Guardia Nacional opera con un enfoque preventivo y comunitario, lo que considera fundamental para un destino turístico como el puerto.

“La Guardia Nacional usa un uniforme amigable, un uniforme de proximidad, pensado para estar cerca de la gente. Son policías militares, pero con un enfoque que permite un trato más cercano con la ciudadanía, por eso queremos tenerlos en Mazatlán”, declaró.

Finalmente, Rocha Moya expresó que la instalación de la base representa un paso importante en el reforzamiento de la estrategia de seguridad en Mazatlán, particularmente en un contexto donde el crecimiento urbano y turístico, requiere mayor capacidad operativa ante hechos de inseguridad que se presenten en el puerto.