Anuncian calendario oficial del Carnaval de Villa Unión 2026 pese a ola de violencia

A menos de una semana de los hechos violentos en Villa Unión, donde civiles armados despojaron vehículos y los quemaron para bloquear cerca del puente que cruza sobre el río Presidio, el Gobierno de Mazatlán anunció el calendario oficial del Carnaval 2026 de la sindicatura.

A través de un comunicado, el Gobierno municipal dio a conocer el calendario oficial del Carnaval de Villa Unión 2026, una de las celebraciones más emblemáticas de la sindicatura, que este año conmemora 86 años de tradición, cultura y orgullo comunitario.

Las actividades comenzaron este sábado 28 de febrero con la primera manifestación para la presentación oficial de las candidatas y candidatos al cortejo real, marcando el arranque formal de esta gran fiesta popular.

El programa continuará el 7 de marzo con la segunda manifestación y el 14 de marzo con la tercera, ambas con presentaciones temáticas de los aspirantes, quienes mostrarán su carisma y compromiso ante la comunidad.

De acuerdo al boletín, estos encuentros fortalecen la convivencia familiar y mantienen viva una tradición que ha pasado de generación en generación.

El 21 de marzo se llevará a cabo la gran final del certamen de elección del cortejo real, donde se definirá a quienes representarán la alegría y el espíritu festivo de Villa Unión durante las celebraciones.

Posteriormente, el sábado 4 de abril se realizará la coronación oficial en la plazuela de la sindicatura de Villa Unión, en una noche que reunirá música, espectáculo y tradición.

Las festividades culminarán con los esperados desfiles de Carnaval: el primero el domingo 5 de abril y el segundo el martes 7 de abril, donde carros alegóricos, comparsas y personajes llenarán de color las principales calles de la sindicatura, reafirmando la identidad cultural y el sentido de pertenencia que distinguen a Villa Unión dentro del municipio de Mazatlán.



La violencia del 22 de febrero

El pasado domingo, a las 12:30 horas, la ola de violencia tras ser abatido Nemesio Oseguera “El Mencho” en Jalisco llegó a Villa Unión, donde civiles armados quemaron vehículos y bloquearon el puente del río Presidio.

Además los delincuentes armados encañonaron y golpearon a periodistas de Noroeste.

El hecho provocó el cierre vial en el bulevar Niños Héroes y dejó atrapados a decenas de conductores.