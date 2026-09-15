$!Anuncian cierre del malecón de Mazatlán por el desfile cívico-militar

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, a través de la Unidad de Vialidad, informó sobre el cierre de vialidades durante la mañana del miércoles 16 de septiembre, con motivo de la realización del tradicional desfile cívico militar conmemorativo del 216 aniversario del inicio de la lucha de Independencia de México.

A través de un comunicado, Óscar García, Subdirector de la Unidad de Vialidad, informó que, para el acomodo de los contingentes y posteriormente el desarrollo del recorrido, el cierre de vialidades comprenderá la Avenida Ignacio Zaragoza, Paseo Claussen, Avenida del Mar y las bocacalles hasta llegar a la Avenida Insurgentes.