$!Anuncian cierre del malecón de Mazatlán por el desfile cívico-militar

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, a través de la Unidad de Vialidad, informó sobre el cierre de vialidades durante la mañana del miércoles 16 de septiembre, con motivo de la realización del tradicional desfile cívico militar conmemorativo del 216 aniversario del inicio de la lucha de Independencia de México.
A través de un comunicado, Óscar García, Subdirector de la Unidad de Vialidad, informó que, para el acomodo de los contingentes y posteriormente el desarrollo del recorrido, el cierre de vialidades comprenderá la Avenida Ignacio Zaragoza, Paseo Claussen, Avenida del Mar y las bocacalles hasta llegar a la Avenida Insurgentes.
El Subdirector de la Unidad de Vialidad informó que las acciones de despeje de la zona antes mencionada iniciarán a partir de las 00:00 horas del miércoles 16 de septiembre, para que en punto de las 04:00 horas se proceda al cierre de vialidades y posterior acomodo de los contingentes que participarán en el desfile cívico militar.
Las vías alternativas para la zona de cierre serán la Avenida Cruz Lizárraga, Ejército Mexicano, Aquiles Serdán y Miguel Alemán.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal hace el llamado a la sociedad para que se conduzca con precaución, programe sus traslados y atienda en todo momento las indicaciones de los elementos de Tránsito.