$!Anuncian cierre temporal en lateral de la Carretera México 15 por obras del Paso Superior en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SICT Sinaloa, informó que a partir de este jueves 4 de junio se realizará el cierre temporal de la lateral derecha de la carretera México 15, en la zona donde se construye el Paso Superior Vehicular Óscar Pérez Escobosa.

Mediante un comunicado se informó que la medida aplicará en el sentido de circulación de Mazatlán a Culiacán, desde el área de construcción del Paso Superior hasta la esquina ubicada a la altura del Oxxo de la Avenida Óscar Pérez Escobosa.

Asimismo, continuará la restricción vial en el tramo que conduce hacia el acceso de la Colonia Hogar del Pescador.