$!Anuncian cierre total de la circulación por trabajos del cárcamo frente Conapesca, desde mañana martes

MAZATLÁN._ En plena temporada turística, desde mañana martes 19 de agosto a partir de las 08:00 horas y durante una semana y media, habrá cierre total de la circulación en la Avenida Camarón Sábalo, frente al edificio de Conapesca.
De acuerdo a un comunicado, este corte vial es debido al avance en los trabajos del cárcamo de la avenida Camarón Sábalo, frente al edificio de la Comisión Nacional de Pesca.
La Subdirección de Tránsito Municipal informa a la ciudadanía que, a partir del martes 19 de agosto, habrá cierre total de la circulación, esto con el objetivo que tomen sus precauciones.
Mario Ernesto Cruz Hernández, Subdirector de Tránsito Municipal, indicó que el corte vial iniciará en punto de las 08:00 horas, y se prevé su prolongación hasta una semana y media.
Para dar fluidez a la circulación, la Subdirección de Tránsito Municipal habilitará vías alternas dentro del fraccionamiento Sábalo Country: calle Tiburón, para quienes circulan al norte; y Del Mero, en sentido contrario; otra de las opciones será el bulevar del Marlin.
Los vehículos pequeños pueden circular por la avenida Carlos Canseco González.
Las autoridades viales exhortan a los conductores a transitar con responsabilidad y no exceder los límites de velocidad; asimismo, se les pide tener paciencia por los inconvenientes que puedan generar los trabajos del cárcamo, obra que vendrá a mitigar las inundaciones en dicho lugar cada temporada de lluvias.