$!Anuncian cierre total de la circulación por trabajos del cárcamo frente Conapesca, desde mañana martes

MAZATLÁN._ En plena temporada turística, desde mañana martes 19 de agosto a partir de las 08:00 horas y durante una semana y media, habrá cierre total de la circulación en la Avenida Camarón Sábalo, frente al edificio de Conapesca.

De acuerdo a un comunicado, este corte vial es debido al avance en los trabajos del cárcamo de la avenida Camarón Sábalo, frente al edificio de la Comisión Nacional de Pesca.

La Subdirección de Tránsito Municipal informa a la ciudadanía que, a partir del martes 19 de agosto, habrá cierre total de la circulación, esto con el objetivo que tomen sus precauciones.