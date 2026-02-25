$!Anuncian cumbre de negocios para mujeres; buscan reducir emprendimientos fallidos

De acuerdo a la estadística actual, ocho de cada 10 mujeres que emprenden un negocio lo hacen solas por necesidad y fracasan, dijo Anna María Ruiz Portillo, presidenta de la Asociación de Empresas de Mujeres Mexicanas Inovadoras (Empremmexi) tras anunciar la Cumbre Empresarial 2026 “Mujeres al Frente”. Además de presentar una alianza con fundación hispana de Fresno, California para fortalecer a las emprendedoras de Mazatlán. “El camino del emprendimiento es muy solitario. Ocho de 10 mujeres de emprendedoras, fracasan por qué se sienten solas. Imagínate que les acerquen programas como estos. Padrísimo. Eso me hubiera gustado a mí. Ahora estamos cruzando fronteras a través de esta alianza con la fundación de Fresno, California que está disponible aquí en Mazatlán, Sinaloa, a través de Empremmexi Mazatlán”, refrendó.







Y es que la situación económica en general ha sido complicada, tanto que creció más del 50 por ciento el emprendimiento entre jefas de familia, solo por necesidad sin un modelo correcto de negocios, explicó en entrevista Ruiz Portillo, luego de presentar las actividades y alianzas para acompañar, no solo a las socias sino a la comunidad en general que quiera fortalecer su fuente de ingresos. “Sí, el año pasado subió muchísimo y muchas están trabajando desde sus casas. Por eso queremos que se profesionalicen. En Empremmexi Mazatlán es nuestra principal misión, que busquen profesionalizarse para que puedan dar el brinco a formalizar su negocio”, expuso en conferencia de prensa donde anunció oficialmente la alianza internacional con la fundación de Fresno California para acercar a Sinaloa el programa Latina Preniu y los detalles de la próxima Cumbre Empresarial de la Mujer en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.





En el evento se realizó un enlace en vivo vía Zoom con integrantes de la fundación para formalizar el convenio de capacitación y financiamientos, seguido de presentar a las dos conferencias mujeres sinaloenses como la conocida influencer Jipsy Yáñez y Sandra González, quienes compartieron adelantos sobre el liderazgo digital y estratégico para fortalecer las empresas. La cumbre empresarial de la mujer se realizará el próximo 6 de marzo como parte de Visibilizar la fortaleza de las mujeres en el ámbito de negocios, la familia y de crecimiento personal y profesional. Ruiz Portillo hizo el reconocimiento a ambas conferencistas: “Lo que queremos es visibilizar el trabajo que hacen las mujeres en nuestro querido Mazatlán. Si bien nuestras dos ponentes, orgullosamente sinaloenses, es como darles un reconocimiento hacia todo lo que ellas han logrado. Nos van a compartir su experiencia, pero también a los retos que se han enfrentado y si ellas han podido tener éxito, pues también es una inspiración para todas nosotras con lo que nos queramos proponer, pese a las circunstancias que se presenten”.



