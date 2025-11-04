Anuncian en Mazatlán organización del Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre

La Cámara Nacional de Comercio de Mazatlán anunció la organización del Buen Fin, el cual se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

La dirigente de Canaco Mazatlán, Francisca de los Ángeles Cázarez Olivares, detalló en conferencia de prensa que el programa del Buen Fin cumple 15 años y en esta edición buscando repuntar la compra con descuentos, además de fomentar el consumo de productos y servicios locales.

“Hablamos de que no solo podrán comprar productos sino también servicios para beneficio de la economía local”, destacó.

Habló de lo novedoso que el Buen Fin está presentando este año, de descuentos del 30 al 70 por ciento para motivar el consumo local, además de anunciar los sorteos de 250 mil pesos por consumo y el del comercio de 260 mil, donde podrán participar las empresas pequeñas y medianas.

Así mismo, agregó que ese día arranca la Feria de la Canaco con el jueves de 2x1, de la que espera un 10 por ciento más en derrama económica para beneficio de 7 municipios y 10 mil comercios del sur que se suman a este programa del Buen Fin.