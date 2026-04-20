Anuncian en Mazatlán primera Ingeniería en Inteligencia Artificial a nivel estado

El Instituto Tecnológico de Mazatlán tendrá la primera el próximo ciclo escolar la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial a nivel estado, para iniciar en agosto la primera generación 2026-2027, adelantó la Gabriela del Carmen Suárez Lizárraga, subdirectora académica.

“Próximamente, tenemos a la espera la autorización por parte de nuestra dirección general de abrir la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial, pensamos ofertarla, ya a partir del próximo semestre. Quiero aprovechar el espacio que me da. Sí para adelantarles que será a partir de agosto (2026)”, expuso la subdirectora.

Sobre la fecha exacta del periodo de inscripciones, solo adelantó que la darán a conocer a más tardar en junio de 2026, en dos meses más para reunir a la primera generación de Ingenieros en una de las carreras más demandadas en la actualidad.

Sobre la posibilidad de que sea el Instituto Tecnológico de Mazatlán, quien sea punta de lanza en este tipo de carreras, se debe a que la tecnología está avanzando sorprendentemente y cada vez se requieren de automatizar los procesos en los programas académicos, abundó.

“De manera sorprendente actualmente la tecnología está avanzando sorprendentemente y no podemos quedarnos atrás en las ingenierías. Evidentemente, la Inteligencia Artificial va más allá de lo que la gente piensa de pedirle algo a alguna plataforma”, aclaró.

La carrera, detalló consistirá en preparar a Ingenieros que alimenten esa inteligencia artificial con códigos de programación, cómo se debe hacer para logra la eficiencia, su uso y automatizar procesos.

Suárez Lizárraga agregó que estudiar esta carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial está cobrando mucho auge y el Tecnológico estará liderando a nivel estado con esta opción de ingeniería para la región noroeste del país.

El Tecnológico de Mazatlán está cumpliendo 44 años, pero inició solo con solo tres carreras, en aquel tiempo, de Licenciatura en Administración, Naval y Pesquerías. Actualmente ha crecido su oferta educativa a través de los años, conforme se ha requerido por el sector industrial también de la región.