Anuncian Feria del Empleo en Mazatlán con 400 vacantes

Con alrededor de 400 de vacantes de empleo ofertadas, este viernes 9 de octubre se llevará a cabo la tercera Feria del Empleo 2026, el cual tendrá lugar en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y en el cual participarán inicialmente 38 empresas con oportunidades para distintos perfiles laborales y salarios de hasta 25 mil pesos mensuales.

Así lo dio a conocer Abril Estefanía Vega Araiza, directora del Servicio Estatal del Empleo, quien destacó que la jornada está dirigida tanto a personas que buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral como a recién egresados, profesionistas, trabajadores que buscan cambiar de empleo y personas que requieren una nueva oportunidad laboral.

Vega Araiza señaló que las vacantes se concentran principalmente en los sectores de servicios, hotelería y restaurantes, aunque también habrá puestos para choferes, auxiliares administrativos, abogados, estilistas y otros perfiles operativos y profesionales.

“Tenemos bastantes vacantes de servicios, hotelería, que ha sido siempre nuestro fuerte en Mazatlán y no ha cambiado realmente, sigue siendo una proporción muy amplia de las vacantes que traemos. Tenemos desde personas para implementar cabello, choferes, también administrativas, auxiliares administrativas y hasta un abogado”, declaró.

La funcionaria mencionó que además de la oferta de empleos, los asistentes podrán acceder a módulos de distintas instituciones y dependencias, entre ellas el SAT, Teletón, Icatsin, Cecati, DIF, Jóvenes Construyendo el Futuro, UPSIN y Canaco, así como servicios de la Dirección de Trabajo y Previsión Social y otras organizaciones.

“Por eso los invitamos a que no solo vengan por las vacantes, también tenemos servicios complementarios para las personas que vengan buscando empleo”, comentó.

La titular del Servicio Estatal del Empleo expresó que uno de los servicios disponibles será el SAT Móvil, que atenderá de 9:00 a 15:00 horas para realizar trámites como inscripción al RFC, generación, renovación o actualización de la e.firma y obtención de la constancia de situación fiscal.

Con apoyo a emprendedores

Además, Vega Araiza destacó que la jornada incluirá servicios para quienes, además de buscar empleo, tienen un negocio o buscan iniciar uno, donde a través del programa “Punto de Partida”, los emprendedores podrán recibir orientación para el registro de marcas, elaboración de tablas nutrimentales, marketing digital y creación de páginas web.

También se ofrecerá información sobre “Ruta Digital”, programa enfocado en facilitar la incorporación de negocios a plataformas de venta en línea, y “Camino Comercial”, que busca vincular productos con supermercados y tiendas de autoservicio.

“Además de todo lo que ya les platicó Abril referente a la Feria del Empleo, tenemos otras actividades enfocadas en temas como la capacitación. Traemos todo lo que son los trámites de servicios empresariales de la Secretaría de Economía, que van desde registro de marca, tabla nutrimental y subsidios en temas de marketing digital y páginas web”, manifestó.

Como parte de las actividades se impartirá a las 11:00 horas, en el Teatro Universitario, la conferencia “Efectivo cierre de ventas”, a cargo de Jesús García, conocido como “El vendedor de emociones”.

Vega Araiza destacó que la feria también contempla acciones de inclusión laboral para personas con discapacidad y adultos mayores, mediante la vinculación con empresas que cuentan con programas para incorporar a trabajadores de estos sectores.

Por tal motivo, el Servicio Estatal del Empleo mantiene además seguimiento de las personas que participan en las jornadas, incluso después de su contratación, donde alrededor de 20 por ciento de los asistentes ha logrado colocarse en un empleo formal durante el mes posterior a la actividad.

Ante esto, destacó que quienes no consigan una plaza durante la jornada podrán continuar con el proceso de búsqueda mediante la Bolsa de Trabajo, que actualmente cuenta con alrededor de 5 mil personas registradas en Mazatlán.

Finalmente, Vega Araiza mencionó que la realización de esta feria ocurre en un contexto en el que Sinaloa registra una tasa de desocupación de 3.1 por ciento, por encima del 2.7 por ciento reportado a nivel nacional, por lo que las autoridades buscan mantener la vinculación directa entre empresas que requieren personal y personas que buscan una oportunidad laboral.

“Estamos haciendo todo lo posible para que los trabajos en coordinación, tanto del Servicio Nacional del Empleo, la Secretaría de Economía y todo lo que podemos hacer en el estado, pueda repercutir en que esta cifra pueda disminuir”, puntualizó.