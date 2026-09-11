Anuncian grupos de Fuerza de Reacción Interinstitucional para combatir la violencia en Mazatlán

MAZATLÁN._ Para tratar de combatir la ola de violencia en Mazatlán, autoridades acordaron la creación de cuatro grupos de Fuerza de Reacción Interinstitucional, que comenzarán a operar a partir de este viernes en distintos puntos del municipio de Mazatlán.

A través de un comunicado, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez informó que esta medida se acordó en la Mesa de Construcción de Paz.

“En la mesa de construcción de paz se estipuló que a partir del día de hoy vamos a tener cuatro grupos de reacción interinstitucional llamados ‘FRI’ que van a estar circulando en todo el Municipio de Mazatlán, esto como medidas de refuerzo a la seguridad de las y los mazatlecos”, expresó Palacios Domínguez.

Explicó que los grupos estarán integrados por elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional.

Los elementos recorrerán el Municipio de manera conjunta como parte de los grupos de Fuerza de Reacción Interinstitucional, con presencia en diferentes zonas de Mazatlán.

La Presidenta Municipal señaló que la conformación de los FRI permitirá mantener una mayor presencia de las instituciones de seguridad en el territorio municipal y atender de manera coordinada las situaciones que se presenten en las diferentes zonas de Mazatlán.