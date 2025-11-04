Anuncian incremento en precio de leche y queso en Mazatlán

El precio de la leche y el queso en Mazatlán tendrán un incremento a partir del 10 de noviembre, anunciaron productores.

En conferencia de prensa, dirigentes de asociaciones ganaderas y queseras justificaron la medida a consecuencia del alza en los insumos.

El presidente de la Asociación Ganadera Local de Mazatlán, José Antonio Rivera Lizárraga, dio a conocer que mediante un convenio con el dirigente de los Queseros en Mazatlán,

Ramón Osuna, decidieron del aumento de 11 a 12 pesos el litro de leche que venden a la empresa Lala y a 11 pesos la leche para la elaboración de lácteos.

En la conferencia de prensa estuvo presente el Subsecretario de Ganadería del Estado, Alfredo Valdez Zazueta.